Deti a tínedžeri nemajú záujem o šport. Aké sú dôvody? Prieskum ukázal alarmujúce čísla - FOTO

Séria mini konferencií s názvom Overtime.show pokračovala ďalšou časťou. Opäť sa prezentovali tri témy rôznymi účastníkmi.
Naposledy to boli Jozef a Peter Pukalovičovci s témou Ekonomický prínos športových podujatí, Martin Kovařík ako vedúci marketingového oddelenia vo futbalovom klube z Teplíc s témou Ako vybudovať silný klubový marketing skoro od nuly a Michal Vyšinský s Patríciou Kollár rozprávali a pripravili prezentáciu s výskumom o vnímaní športu na Slovensku.
Dozvedeli sme sa o rôznych aspektoch organizácie viacerých maratónov a ich prínosom pre miestnu samosprávu, o tom, aký je marketing v športových kluboch mimoriadne dôležitých a tiež dáta o generácii Z (1997-2012) a jej záujmov. Prevyšujú sociálne siete nad aktívnym zapájaním sa do akéhokoľvek športového podujatia.
Stagnuje to
Deti, respektíve tínedžerov je stále ťažšie dostať do športu, aby sa mu venovali. Prezentácia skúmala ich záujem, vedomosti či finančné možnosti, ktoré by ich viedli k trvalému či aspoň pravidelnému športovaniu.
Najviac ich však bavia sociálne siete, sledovanie filmov či seriálov alebo odpočinok. Najčastejšou výhovorkou je nedostatok času, nie peňazí.
Medzi ich obľúbené športy patria cyklistika, plávanie či beh. Väčšinou sa však dívajú na svojich rodičov a ak ani tí nešportujú, tak ani oni. Celkovo to na Slovensku v generácii Z stagnuje.
Za populárne športy sa berie futbal, zatiaľ čo časová a fyzická náročnosť je najmä spätá podľa prieskumu s cyklistikou. Obavy zo zranenia a finančná ťažoba sa spája s hokejom.
Poplach je najmä u detí do 6 rokov, keď až 52 percent z nich vôbec nešportuje. To je dlhodobo neudržateľné. Agentúra 2muse zistila, že organizovane sa nejakému športu venujú najmä deti od 7 do 12 rokov – 45 percent.
Ako motivácia navštíviť športové podujatie by boli atmosféra, výhodné vstupné, kvalita zápasu, stretnutie sa s priateľmi či zažiť niečo výnimočné.
Pri otázke, akých športovcov ľudia zapojení do prieskumu poznajú, odpovedali najmä Peter Sagan, Petra Vlhová či Dominika Cibulková.
Objavili sa aj mená ako Juraj Slafkovský, Marek Hamšík, Matej Tóth, Anastasia Kuzminová či Miroslav Šatan. Z týchto mien sú aktívnymi len dvaja, Liptáčka je momentálne stále v procese návratu na svahy.
Aj to je akýsi alarm, ktorý poukazuje na to, že na Slovensku nie je dostatok športových vzorov a treba zlepšiť infraštruktúru. Inak sa výsledky tohto prieskumu v dlhodobom horizonte nemusia zlepšiť.