Po štátniciach mala čistú hlavu, ale na medailu nemyslela. Dva cenné kovy Potockú veľmi potešili - VIDEO

Európsky šampionát do 23 rokov v domácej vode v Šamoríne brala ako prípravu na majstrovstvá sveta v Singapure. Navyše jej tesne pred ME myseľ zamestnávali štátnice a špeciálne ani nevylaďovala formu.

Dokonca zvažovala, či sa vôbec predstaví. Napriek tomu sa šampionát skončil pre Tamaru Potockú dvojnásobným medailovým úspechom a ona sa po ňom mohla usmievať.

Po bronze na 200 m polohové preteky sa 22-ročná Popradčanka predviedla vo finále 50 m motýlik v ešte lepšej forme. Dohmatla na druhom mieste v národnom rekorde 25,86 s, keď nestačila len na Belgičanku Roos Vanotterdijkovú. Tá bola rýchlejšia o 23 stotín sekundy.

Bola to rýchlovka

„Bolo to veľmi rýchle. Päťdesiatky sú všeobecne rýchlovky. Veľmi sa z toho teším. Myslím si, že mi všetko vyšlo tak, ako malo a historicky som prvá Slovenka na tejto trati s časom pod 26 sekúnd, z čoho sa neskutočne teším,“ vravela Potocká pre rozhlasovú sekciu STVR.

Tamara Potocká zatiaľ z kontinentálnych šampionátov nemala cenný kov. Vlani k nim bola blízko medzi seniormi v Belehrade.

V najkratšom motýliku bola štvrtá, tri stotinky od bronzu. V krátkej polohovke zas piata, pričom v semifinále zaplávala národný rekord (2:12,42 min.).

Ešte že prišla na ME

„Určite som rada, že som tu súťažila, lebo boli aj myšlienky, že sa v Šamoríne nebudem pretekať. Mala som pred týmto podujatím štátnice, učila som sa do školy. Na tieto preteky som šla v podstate s čistou hlavou, aj vzhľadom na to, že sa sústredím na seniorské majstrovstvá sveta v Singapure. Veľmi sa teším, že nás prišli povzbudiť naši ľudia. Publikum bolo super. Som rada, že som mohla urobiť šťastných rodičov aj seba,“ uviedla Potocká aj podľa webu Slovenskej plaveckej federácie.

Vrchol v Singapure

Vrchol v tejto sezóne má Tamara Potocká ešte len pred sebou. Seniorské majstrovstvá sveta v dlhom bazéne v Singapure sa začnú 27. júla a skončia 3. augusta.

„Dovtedy budem mať sústredenie v Poprade. Potom sa presúvame do Bangkoku, neskôr to vypukne v Singapure. Dúfam, že sa mi bude dariť aj tam. Bude to už o niečom inom. Neviem presne, aká tam bude konkurencia, keďže je to šampionát po olympijskom roku. Olympionici si dávajú väčšinou pauzu. Uvidíme, kto tam príde, ale myslím si, že konkurencia bude dosť dobrá,“ dodala Potocká pre Rádio Slovensko.