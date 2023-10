Futbalisti z AS Trenčín remizovali so Skalicou, hráči sú sklamaní z nepremenených šancí (video)

Aktuálny líder najvyššej slovenskej futbalovej súťaže AS Trenčín v domácom súboji 11. kola iba remizoval s hráčmi Skalice 0:0 a po zisku bodu má na čele tabuľky už iba tesný náskok pred druhou Podbrezovou a treťou Žilinou.

Nepremenené šance

Obaja spomenutí prenasledovatelia zaostávajú za Trenčanmi už iba o jediný bod. Štvrtý je s mankom troch bodov Slovan Bratislava, ktorý v nedeľu podvečer odohrá derby na pôde Trnavy a k dobru má aj súboj proti nevýrazným Michalovciam.

Zverenci trénera Iliju Stolicu síce mali pred vlastnými fanúšikmi viac z hry a dostávali sa aj do šancí, počas celého duelu však ani raz nedopravili loptu do siete súpera. „Oba polčasy sme boli lepší. Trápili nás nepremenené šance. Zápas sme chceli vyhrať, remízu sme si nezaslúžili,“ povedal na klubovom webe stále iba 19-ročný stredopoliar Dominik Hollý, ktorý sa do hry dostal až v 64. minúte a sám mal niekoľko výborných príležitostí.

Sklamaný tím

Kapitán Trenčanov Damián Bariš po súboji priznal, že z výsledku je jeho tím sklamaný. „Mali sme veľa gólových tutoviek, z ktorých sme v iných zápasoch góly dávali, no teraz sme si na tom vylámali zuby,“ poznamenal.

„Môžeme byť spokojní s tým, že sme mali veľa šancí a na ihrisku dominovali. Síce sme si zaslúžili zvíťaziť, ale neboli sme chladnokrvní v šestnástke. Hráči na ihrisku odovzdali maximum, aj keď tam boli aj nedostatky. Stále ideme svojou cestou a aj také zápasy sú jej súčasťou, iba tak sa môžeme zlepšovať,“ zhodnotil domáci kouč Ilija Stolica.

Hosťujúci kormidelník Pavol Majerník priznal, že so ziskom bodu je spokojný. „Trenčín ukázal, prečo je lídrom tabuľky. Pre nás to bol najmä po fyzickej stránke veľmi ťažký duel, na ktorý sme sa však dobre pripravili. Trochu mi chýbala kvalitnejšia prechodová fázy po zisku lopty. Ustáli sme dosť náročných situácií a mali sme aj kus šťastia,“ prezradil na tlačovej konferencii.

Zaujímavý zápas v Košiciach

Hráči Podbrezovej sa priblížili k Trenčínu na rozdiel bodu domácim hladkým triumfom 5:0 nad Ružomberkom, Žilinčania si doma poradili s futbalistami Dunajskej Stredy 5:1. Zaujímavý priebeh mal zápas v Košiciach. Domáci nováčik I. ligy viedol gólmi Erika Pačindu a Žana Medveda nad Banskou Bystricou už v 11. minúte 2:0.

Zdalo sa, že si do tabuľky pripíše tri body, opak bol však pravdou. Po polhodine hry hostia skorigovali z pokutového kopu zásluhou Martina Rymarenka a po zmene strán stav otočili. Na 2:2 vyrovnal reprezentant Róbert Polievka, víťazný gól strelil Marián Pišoja a gólovú bodku dal opäť Polievka. Hráči Banskej Bystrice sú v tabuľke zatiaľ na 5. pozícii, Košičanom patrí 10. priečka.