Zlaté Moravce a Michalovce zostávajú v prvej lige bez víťazstva, Zemplínčania prišli aj o skúseného Žofčáka (video)

Piatkové podvečerné stretnutie 11. kola najvyššej slovenskej futbalovej súťaže mohlo priniesť premiérový triumf jedného z dvoch tímov, ktoré sa „krčia“ na dne tabuľky.

Dohrávka proti Slovanu

Bez víťazstva v aktuálnej sezóne boli pred vzájomným súbojom Zlaté Moravce aj Michalovce, pričom v hodnotení ich delí iba jeden bod. Duel sa napokon skončil zmierlivou remízou 2:2, takže situácia sa nezmenila a Zemplínčania sú naďalej na 11. priečke o bod pred hráčmi ViOn-u, pričom michalovskí futbalisti ešte majú k dobru dohrávku proti majstrovskému Slovanu Bratislava.

Hostia v piatok siahali na tri body. Po prvom polčase síce prehrávali gólom Karola Mondeka, no po zmene strán Nigérijčan Issa Adekunle v oboch prípadoch po prihrávke od kapitána Matúša Marcina zariadil „otočku“. Keď už sa zdalo, že Michalovce ubránia najtesnejší náskok, za domácich aj s veľkou dávkou šťastia skóroval opäť Mondek, ktorého nevydarená strela na prekvapenie všetkých skončila za brankárom Benjamínom Szárazom.

Hráči MFK Zemplín ešte neprehrali

„Prvý polčas sme mali pod kontrolou, ale šancí nebolo veľa na jednej ani druhej strane. Využili sme peknú strelu Karola Mondeka a boli sme vo vedení. Po prestávke sme nepochopiteľne prestali hrať, po prvom góle súpera sme úplne odišli. Hostia sa zaslúžene dostali do vedenia, ale po prestriedaní sme veľkou bojovnosťou a gólom, ktorý občas padne, vyrovnali. Na konci zápasu tam boli ešte nejaké skrumáže a strely, ale v konečnom dôsledku sme si za druhý polčas vyhrať nezaslúžili, takže skončilo to remízou, ktorá nič nerieši,“ zhodnotil domáci kouč Vladimír Cifranič podľa oficiálneho webu súťaže.

Po príchode tréner Petra Struhára do Michaloviec síce hráči MFK Zemplín ešte neprehrali, z troch duelov však vyťažili iba tri body za remízy. „Prvý polčas nie je čo hodnotiť, pretože moje mužstvo nehralo. Nevstúpili sme vôbec dobre do zápasu a neviem, čo mali chlapci v hlavách. V druhom dejstve sa to už diametrálne zmenilo, mali sme veľa šancí a Issa Adekunle mohol dať prvýkrát v kariére hetrik. Po pekných akciách sme otočili priebeh zápasu, ale nakoniec sme stratili dva body,“ poznamenal hosťujúci kormidelník.

Zranenie Igora Žofčáka

Hostia v piatkovom súboji prišli o viac ako len o prvé víťazstvo, po krátkom pobyte na ihrisku sa im totiž zranila klubová ikona Igor Žofčák. Ten prišiel na ihrisko v 74. minúte a už o tri minúty neskôr putoval o nemocnice a tam mu potvrdili zlomeninu kľúčnej kosti.

„Zranenie Igora Žofčáka ma mrzí najviac. Myslím si, že keby bol na ihrisku, tak priebeh záveru zápasu by bol úplne iný. Mali by sme tam väčšiu kvalitu a skúsenosť a zápas by sme dotiahli do víťazného konca.“

Ďalšie štyri stretnutia 11. kola I. ligy sú a programe v sobotu – líder tabuľky Trenčín hostí Skalicu, Žilinčania privítajú Dunajskú Stredu, Banská Bystrica cestuje do Košíc a Ružomberok do Podbrezovej. Šlágrom kola bude nepochybne nedeľňajšie tradičné derby medzi domácim Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava.