Cieľom ŠK Slovan Bratislava v ligovom derby proti Trnave je najmä neinkasovať, domáci by radi získali tri body (video)

Nedeľňajšie popoludnie v najvyššej slovenskej futbalovej súťaži prinesie od 17.30 h ďalšiu edíciu prestížneho derby medzi Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava.

Duel najúspešnejších klubov

Ide nielen o duel najúspešnejších slovenských klubov, ale aj dvoch zástupcov v skupinovej časti Európskej konferenčnej ligy v tejto sezóne. Oboch súperov v ligovej tabuľke delia len dva body, domácemu Spartak patrí priebežná piata priečka a Slovanu druhá. Nech by bola situácia či forma týchto tímov akékoľvek, vo vzájomných súbojoch majú jediný cieľ – zdolať odvekého rivala.

„Obe mužstvá sú teraz vo forme. Uvidíme ako budú hrať, lebo posledné zápasy hrali podobne ako my na troch stopérov. To nebude rozhodujúce, ale výkony jednotlivých hráčov, ako sa to kto vyspí a čo ukáže na ihrisku. A kľúčoví môžu byť diváci. So Slovanom hráme doma diametrálne inak, ako na ich štadióne a tu to majú oveľa ťažšie. Sám som zvedavý a veľmi sa teším a je ten správny čas, aby sme ich porazili, ale nebude to ľahké,“ vyhlásil na klubovom webe trnavský kouč Michal Gašparík.

Ide o veľa

Dôležitosť súboja potvrdil aj odchovanec trnavského futbalu Kristián Koštrna, rodák z neďalekého Hlohovca. „My Trnavčania to máme v sebe dané a nemusíme sa nijako špeciálne pripravovať. Vieme, že ide o veľa. Zahraničným hráčom asi treba niečo povedať, vysvetliť históriu a priblížiť našu vzájomnú rivalitu. Že ide o dva najslávnejšie kluby, ktoré majú silné fanúšikovské základne a zápasy bývajú ostro sledované. Slovákom, ako je Bernát alebo Ďuriš to vysvetľovať netreba, aj keď v trnavskom drese proti Slovanu nehrali. Budú motivovaní uhrať čo najlepší výsledok,“ vysvetlil.

Pre Trnavčanov bude nedeľňajšie stretnutie dôležité aj preto, lebo v prípade triumfu sa v tabuľke posunú pred rivala. Trnava bude v nedeľu hostiť už 169. derby proti Slovanu. „Belasí“ v ich dosiahli 80 víťazstiev, 40-krát sa zrodil nerozhodný výsledok a v 48 prípadoch sa z triumfu tešil Spartak. Ostatné dve ligové stretnutia oboch súperov sa v Trnave skončili bez gólov.

Zodpovedná príprava

„Môžeme vychádzať aj z posledných zápasov. Radi by sme v Trnave udržali nulu, čo je tam vždy ťažké. Musíme sa zodpovedne pripraviť, aj to možno bude kľúč k úspechu, ako budeme fungovať najmä v defenzívnej fáze a ako dokážeme zvládať súboje. Trnava si doma vie vytvoriť vďaka publiku tlak, čo je logické, aj mentálne sa na to pripravujeme. Posledné dni sme sa snažili využiť na to, aby sme si s mužstvom prešli náš herný plán,“ prezradil asistent trénera hostí Boris Kitka na klubovom webe.

Zatiaľ ostatný vzájomný zápas odohrali obaja súperi 1. mája vo finále Slovenského pohára, ktoré sa konalo práve v Trnave. V riadnom hracom čase sa stretnutie skončilo nerozhodne 1:1, no potom sa zo zisku trofeje tešil Spartak triumfom 3:1 po predĺžení.