Slovan si strieľa vlastné góly vyjadreniami v médiách. Kmotrík ml. tvrdí, že hanobia sami seba, trénerovi Weissovi stále verí - FOTO

Zatiaľ čo minulú sezónu to bolo ako z rozprávky, v súčasnosti to tak rozhodne nie je. Futbalový Slovan Bratislava si zahrá v Európskej konferenčnej lige.
FUTBAL FL: Trnava - Bratislava
Zľava: Tréner ŠK Slovan Bratislava Vladimír Weiss a Ivan Kmotrík ml. po skončení futbalového zápasu 11. kola Niké ligy 2024/2025 medzi FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava. Trnava, 19. október 2024. Foto: SITA/Martin Havran
Zatiaľ čo minulú sezónu to bolo ako z rozprávky, v súčasnosti to tak rozhodne nie je. Futbalový Slovan Bratislava si zahrá v Európskej konferenčnej lige.

Čo mohlo spôsobiť, že „belasí“ padli až o dve kategórie nižšie? Menší rozpočet? Nedostatok kvalitných posíl? V médiách čo-to zaznelo od hráčov či trénera Vladimíra Weiss staršieho.

K celej situácii sa vyjadril aj generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík mladší v rozhovore pre web sport24.pluska.sk.

Treba sa zjednotiť

„Po vypadnutí s Kajratom Almaty, ktoré bolo ranou pre celý klub i nás všetkých, sme sa dostali do určitej hernej ´krízy´, avšak nevnímam to nijako fatálne. Som rád, že budeme hrať piatykrát za šesť rokov hlavnú fázu európskeho pohára, znovu ako jediný slovenský zástupca. Čakajú nás zápasy na európskej úrovni a boj o titul i Slovenský pohár.

Všetko je to o tom, aby sme sa vrátili do hernej pohody a každý sa sústredili na svoju prácu v klube – hráči na výkony, tréneri na trénovanie a my na to, aby sme im k tomu vytvorili čo najlepšie podmienky. Keď si bude každý robiť to svoje a spoločne sa zjednotíme, tak nemám obavy, že výsledky sa opäť dostavia,“ optimisticky uviedol Kmotrík ml.

Riešiť sa to bude interne

Za najväčší problém vidí to, že hráči Slovana sa navzájom kritizovali cez médiá. Týmto si dali „niekoľko vlastných gólov zbytočnými vyjadreniami“.

„Hanobíme nimi sami seba, nahrávame neprajníkom a prilievame olej do ohňa. Sami si tak vytvárame zlú atmosféru. Považujem to za nevhodné a najmä neprofesionálne, aby v klube našich rozmerov, mal ktokoľvek, či už hráči, tréneri alebo manažment, také vyjadrenia, aké sme si prečítali v posledných týždňoch a plnili nimi titulky médií,“ priblížil generálny riaditeľ tímu.

Všetko sa však vyrieši interne, nie na verejnosti. „Som veľmi sklamaný, možno až nahnevaný, na množstvo takýchto vyjadrení z posledného obdobia. Týmto je pre mňa táto téma smerom na verejnosť uzavretá, vyriešime si ju vo vlastnej kuchyni.“

Má jeho podporu

Posledné týždne nezvláda krotiť svoje emócie kouč Weiss. Za jeho správanie v ostatnom ligovom zápase v Žiline sa Kmotrík ospravedlnil.

„Všetci si uvedomujeme, že v poslednom čase z našej strany rezonovalo na verejnosti viacero negatív. Som presvedčený, že Vlado je človek na správnom mieste, ktorý však zápasy prežíva veľmi emotívne. Robí všetko, aby dostal z mužstva absolútne maximum. Má teda moju plnú dôveru a podporu. Verím, že spoločne prekonáme toto náročnejšie obdobie a opäť sa budeme tešiť z futbalu,“ povedal s tým, že na rozdiel od kormidelníka vníma prestupové obdobie pozitívne.

„Posilnenie zapadlo do našich predsezónnych plánov, prišli hráči vo výbornom veku a zároveň s kvalitou. Transferové okno sme vyšpičkovali rekordným predajom Davida Strelca a následným príchodom Andraža Šporara, osobnosti našej novodobej éry, ktorý by mal priniesť skúsenosti i kvalitu,“ myslí si Kmotrík ml.

Reprezentácia Slovenska

Nespokojnosť podľa neho netreba šíriť na verejnosti a cez médiá, ale interne. Aktuálne sa treba zjednotiť, získavať body a na konci ročníka byť ako klub úspešný.

„Budeme sa snažiť čo najlepšie reprezentovať Slovensko ako jediný zástupca v pohárovej Európe a dosiahnuť tam čo najlepší výsledok. Ďalej budeme bojovať o titul, ktorý je už tradične naším primárnym cieľom, a zároveň nás čaká aj boj o Slovenský pohár,“ doplnil pre uvedené médium Kmotrík ml.

