Derby sa skončilo remízou. Žilina mala Slovan na lopate, no úradujúci majster vyrovnal aj v početnej nevýhode - VIDEO, FOTO

Šláger 7. kola Niké ligy medzi MŠK Žilina a ŠK Slovan Bratislava sa skončil nerozhodne. Súperi si podali ruky po divokej remíze 3:3. No všetko mohlo byť inak.
Prvý polčas patril „šošonom“, ktorí viedli 1:0 aj 3:1. Dvakrát sa presadil Samuel Ďatko a jeden zásah pridaj aj Miroslav Káčer.
Medzitým vyrovnal z penalty Tigran Barseghjan, neskôr aj znížil. Konečnú deľbu bodov zabezpečil Mykola Kucharevyč, hoci minútu pred tým sa nechal vylúčil Danylo Ignatenko.
Viacero pozitív
Výborná kulisa takmer videla víťazstvo svojich miláčikov, no napokon k nemu nedošlo. Cestu na štadión si našlo 5 599 ľudí. Čo mohlo byť dôvodom straty dvojgólového vedenia?
„Zápas mal veľa pozitívnych momentov. Výborne sme doň vstúpili, plán nám fungoval skvele, dostali sme sa do vedenia. Potom, samozrejme, Slovan ukázal svoju kvalitu, prestriedal, pridal energiu a dostal sa späť do hry. To už je normálne – takéto mužstvo vie vycítiť šancu a zatlačiť vás. Škoda, že sme to neudržali, lebo chalani odviedli maximum, nechali tam veľa energie, v niektorých súbojoch už sme nemali také ľahké nohy, na konci už aj s mladou zostavou.
Čo ma veľmi teší, tak to boli diváci. Prišli vo veľkom počte, bolo ich počuť a vytvorili fantastickú atmosféru. Za to im patrí obrovské poďakovanie. My môžeme pripraviť taktiku, môžeme makať na ihrisku, ale ten futbal má zmysel len vtedy, keď ho hráme pre ľudí na tribúnach. Fanúšikovia nám v ťažkých momentoch veľmi pomáhajú. Takže áno, výsledok nás mrzí, ale výkon, nasadenie a energia z ihriska aj z tribún – to je niečo, na čom chceme ďalej stavať,“ uviedol tréner Žiliny Pavol Staňo podľa klubového webu.
Prehrávali osobné súboje
Z opačnej strany tábora sa vyjadril asistent kouča Vladimíra Weissa staršieho Boris Kitka, ktorý aj stretnutie z lavičky viedol. Potvrdil, že k súperovi cestovali s cieľom vyhrať, takže s výsledkom nemôžu byť spokojní.
„Pokiaľ by som bral do úvahy štatistiky a dáta, tak možno takto sme si to predstavovali – že sa budeme snažiť byť dominantní a nebezpeční vpredu. Kľúčovým faktorom zápasu boli osobné súboje, ktoré sme v rozhodujúcich momentoch v prvom polčase prehrali. Prvý polčas nás stál výsledok. Chceli sme hrať trošku vyššie, hrali sme relatívne po celom ihrisku jeden na jedného, no neuspeli sme v kľúčových okamihoch pred prvým i druhým gólom.
Dvojgólové manko sa ťažko doháňalo. Nakoniec sme mohli pri väčšom šťastí aj o jedného menej zápas otočiť, mali sme tam dve čisté šance, ktoré Ľubomír Belko chytil. Sme sklamaní z výsledku, náš plán bol v defenzíve v prvom dejstve úplne iný. Zadní hráči robili neočakávane veľa chýb a prehrávali súboje, tam domáci odskočili, napokon sme to dotiahli do zisku bodu,“ povedal Kitka podľa webstránky Slovana.
Debut si odkrútil staronový hráč „belasých“ Slovinec Andraž Šporar, no presadiť sa mu nepodarilo.
Skvelý výkon však podal náprotivok Chorvát Marko Roginič. Asistoval pri všetkých troch góloch „šošonov“.
Po neúplnom 7. kole sú vyššie v tabuľke Žilinčania a to na druhom mieste, avšak len o skóre práve pred tretím Slovanom. Ten má o duel menej.