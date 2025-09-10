Mak po utrápenom postupe cez Trstice: "Málokedy bývam nas..ý, no dnes som. Niekorí si nevážia dres Slovana"

Slovan prehrával ešte v nadstavenom čase prvého polčasu na ihrisku piatoligistu 0:2.
Róbert Mak
Róbert Mak z ŠK Slovan Bratislava sa teší z gólu na 1:0 v zápase proti Kajratu Almaty v odvete 3. kvalifikačného kola Ligy majstrov 2025/2026. Bratislava, 12. august 2025. Foto: SITA/Milan Illík
Futbalisti ŠK Slovan Bratislava postúpili do 3. kola Slovnaft Cupu po víťazstve 4:2 na ihrisku piatoligového tímu FC Nádszeg z Trstíc. Hoci favorit napokon splnil postupový cieľ, ešte v závere prvého polčasu prehrával senzačne 0:2. Góly domácich strelili Lohan Torres a Ladislav Botto. Ešte do prestávky však znížil Alasana Yirajang a vyrovnal Mykola Kucharevič. V druhom dejstve rozhodol o víťazstve Marko Tolič a poistku pridal ešte raz Kucharevič.

Niektorí sa prišli poprechádzať

Výkon „belasých“ v úvodnej polhodine ostro skritizoval asistent trénera Boris Kitka: „Úvodných 30 minút bolo neakceptovateľných, v niečom možno až hanba. Niektorí hráči si dnes absolútne neuvedomili, že profesionalizmus je aj o nejakej povinnosti. Aj v svetovom futbale sa občas vyskytnú prekvapenia, no takýto zápas však musíme zvládnuť inak. Viem pochopiť zlý výkon, viem pochopiť nevyužívanie šancí, dnes to však bolo o tom, že niektorí sa prišli poprechádzať. A s tým budeme musieť niečo robiť. V úvodnej polhodine sme hrali naozaj zahanbujúco,“ povedal Kitka pre oficiálny web Slovana.

Boris Kitka počas rozhovoru V športovom SITE.
Boris Kitka počas rozhovoru V športovom SITE. Foto: SITA.

„Niektorí by si po príchode domov mali položiť otázku, či majú radi svoje povolanie. Naši fanúšikovia totiž chodia do práce a cestujú za nami po celom Slovensku. Tu majú niektorí to najkrajšie povolanie, no chýba odozva. Nie sú to vyhrážky, ani z toho nejdem robiť kauzu, no budeme musieť zmeniť prístup. Toto bolo totiž neakceptovateľné a nesmie sa to už opakovať,“ doplnil Weissov asistent.

Makova ostrá kritika

Ešte ostrejšie slová zvolil po zápase aj skúsený krídelník Róbert Mak, ktorý prišiel na ihrisko v 39. minúte za stavu 0:2. „Poviem to na rovinu, aby si to všetci uvedomili. Tí, ktorí prišli do Slovana, ale aj tí, čo sú v ňom dlhšie, by si mali uvedomiť, aký dres na sebe nosia. Prvých 30 minút bolo neakceptovateľných. Toto sa v Slovane nemôže stávať, tu treba hrať každý zápas na 100%, lebo sa bijete za Slovan. Niektorí si to neuvedomujú, stále to berú s rezervou a smejú sa. Teraz sa ukázala realita. Ja bývam nas..ý málokedy, ale dnes som, a to už je čo povedať. Niektorí si nevážia dres Slovana.“ povedal rodák z Bratislavy v rozhovore pre STVR.

Trstice chceli dať aspoň gól

Domáci tréner Kristián Molnár napriek prehre neskrýval spokojnosť s výkonom svojho mužstva: „Sme šťastní. Nikto nečakal, že budeme viesť 2:0. Avšak pred zápasom som povedal, že dnes Slovanu dáme gól. Aj preto prežívam veľmi dobré pocity. Mužstvo podalo vynikajúci výkon, ako piatoligista sme dali slovenskému majstrovi dva góly. Nehovorím, že sme boli vyrovnaným súperom, no aj v poslednej minúte sme mali ešte šancu, boli tam viaceré strely. Slovan mal viac vyložených príležitostí a zaslúžene vyhral. My sme spokojní, ukázali sme obci i Slovensku, že vieme hrať futbal.“

Náročný program „belasých“

Slovan v 4. kole Slovenského pohára vycestuje 24. septembra do Piešťan. Ešte predtým ho čakajú ligové zápasy v Žiline respektíve doma s Dunajskou Stredou. Na konci septembra si v lige zmeria sily s Trenčínom a 2. októbra vyzve v úvodnom stretnutí ligovej fázy Konferenčnej ligy 2025/2026 na Tehelnom poli francúzskeho súpera Racing Štrasburg.

