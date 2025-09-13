Ján Mucha: S Calzonom nemám žiadny problém. V Slovane sa niektorí správajú neprofesionálne (rozhovor V športovom SITE)

Ján Mucha, bývalý reprezentačný brankár, ktorý dnes trénuje gólmanov v Slovane Bratislava, sa v relácii V športovom SITE podelil o svoje dojmy zo septembrových reprezentačných duelov Slovenska proti Nemecku a Luxembursku. Výkon proti „Nationalelf“ označil za „jeden z najlepších v histórii“ a ocenil najmä tímovosť: „Treba vyzdvihnúť kolektívny výkon, od taktiky až po nasadenie. Vyšlo nám všetko,“ zhodnotil.
Naopak, výkon proti Luxembursku bol slabý, no podľa Muchu sa také zápasy stávajú: „Nikto sa nebude pýtať, ako sme vyhrali, keď postúpime. Futbal je aj o takýchto víťazstvách, kde jednoducho niečo nevyjde, ale zvládneš to. Opäť sa ukázalo, že lepšie sa nám hrá proti kvalitným tímom, no keď máme tvoriť my, nastávajú často problémy.“
Zápas v Belfaste bude kľúčový
Slovensko má po dvoch septembrových víťazstvách dobre rozbehnutý kvalifikačný cyklus o postup na MS 2026. „Teraz, keď sme získali šesť bodov, bola by veľká škoda to premrhať. Zápas v Severnom Írsku bude kľúčový.“ Verí, že tím má správne nastavenie a silného kolektívneho ducha, ktorý ho môže dotiahnuť až na šampionát.
V súvislosti s posledným zápasom v Nemecku dodal: „Hlavne, aby sme tam išli s tým, že to máme vo vlastných rukách. Potom sa hrá inak.“
Vzťah s Calzonom
Bývalý brankár anglického Evertonu či poľskej Legie Varšava bol v minulosti zaradený medzi kritikov trénera Francesca Calzonu. Taliansky kouč v jednom z mediálnych výstupov povedal, že Mucha patrí medzi „nepriateľov slovenského futbalu“. „V tom čase som mal pocit, že tréner Calzona nevie prijať kritiku. Som v krajine, kde je zatiaľ normálne otvorene hovoriť svoj názor. Keď mužstvo nehrá dobre, nemôžete povedať, že hralo dobre. Odvtedy som sa s Calzonom viackrát stretol a nemali sme žiadny problém. Opakujem, len som si vtedy povedal svoj názor.“
Pekaríkovi treba poďakovať
Pred septembrovými zápasmi bol predmetom častých diskusií post pravého obrancu. V nominácii sa pre mnohých prekvapujúco objavil Peter Pekarík, ktorý bol v čase zverejnenia nominácie bez klubovej príslušnosti. „Poznám ho, viem, aký je profesionál. Ale reprezentácia je iný svet, všetci raz končíme. Pekymu treba poďakovať, ale nemyslím si, že by mal byť ešte v nominácii, ak nemá klub.“
Neprofesionalizmus v Slovane
Aktuálne 42-ročný rodák z Belej nad Cirochou pôsobí v bratislavskom Slovane, kde má na starosti brankárov. V čase nahrávania rozhovoru ešte rezonovali dozvuky pohárového zápasu v Trsticiach, kde „belasí“ síce vyhrali 4:2, no ešte v nadstavenom čase úvodného dejstva prehrávali o dva góly.
„Ten zápas viacerí hráči podcenili. Bol to neprofesionalizmus. Robo Mak to správne pomenoval, keď povedal, že niektorí naši hráči akoby nevedeli, aký dres na sebe nosia. V šatni bolo cez prestávku ostro. Pokiaľ ide o postoj našich hráčov k reakciám publika, toto by sa nemalo stávať. Sme profesionáli a nejaké pokriky spoza plota, nemôžu hráčov takto rozhodiť,“ úprimne poznamenal Mucha.
O túžbe majiteľa
Duel na pôde piatoligistu nebol ani zďaleka vydarený, nezlepšil reputáciu klubu. Dobrou správou pre „belasých“ je však to, že zápasy prichádzajú v rýchlom slede, čím sa na nezdary a mini kauzy, pomerne rýchlo zabúda. „Kalendár je hustý. Do ďalšej repre pauzy hráme dôležité zápasy v lige. Musíme ich zvládnuť, aby nám súperi neodskočili. Samozrejme myslíme už aj na zápasy Konferenčnej ligy. Čakajú nás nároční súperi, ktorí budú dobre pripravení. Náš majiteľ pred časom povedal, že túži túto súťaž vyhrať, takže tak o tomu musíme pristúpiť,“ uzavrel 46-násobný reprezentant Slovenska.