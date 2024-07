Slovan Bratislava predstavil nové trénerské posily. Oremusovi budú asistovať Obšut a Surový

Tréner slovenského hokejového klubu HC Slovan Bratislava po odchode svojho doterajšieho asistenta Andreja Kmeča do konkurenčného HK Nitra už spoznal nových pomocníkov. Ako informuje oficiálny web tímu z hlavného mesta SR, Petrovi Oremusovi budú asistovať niekdajší slovenskí reprezentanti Tomáš Surový a Jaroslav Obšut.

„K A-mužstvu sa oficiálne pripoja počnúc prvým dňom spoločnej letnej prípravy 22. júla,“ uviedli „belasí“. Obaja v minulosti ešte ako hráči pôsobili v zámorskej NHL, ruskej KHL aj ďalších súťažiach. Vedenie bratislavského klubu aktuálne ešte pracuje na obsadení pozície trénera brankárov.

Tomáš Surový

Štyridsaťdvaročný Tomáš Surový pracoval dve sezóny ako asistent tréner v rodnej Banskej Bystrici, predchádzajúci súťažný ročník strávil v Michalovciach a bol tiež asistentom Ivana Feneša pri reprezentácii hráčov do 20 rokov.

„Nesmierne si vážim príležitosť pracovať v takom veľkom klube, akým je Slovan Bratislava. Zároveň je pre mňa osobne obrovskou cťou spolupracovať s takým skvelým a rešpektovaným trénerom, akým je Peter Oremus. Verím, že spoločnými postupnými krokmi vrátime Slovan späť na pozície, ktoré mu patria. Samozrejme, všetko musí byť podložené poctivou prácou nás všetkých v klube. Veľmi sa na túto výzvu teším a pristupujem k nej s maximálnou pokorou,“ cituje Surového web Slovana, za ktorý hral ako center v KHL.

Jaroslav Obšut

Bývalý obranca Jaroslav Obšut ostatné tri ročníky pracoval pre dorast Slovana ako asistent trénera Michala Macha.

„Ponuka asistenta trénera pri A-mužstve ma, prirodzene, veľmi potešila. Teším sa najmä na spoluprácu s Petrom Oremusom, celým realizačným tímom a hráčmi. Verím, že spoločným úsilím sa nám podarí urobiť nasledujúcu sezónu úspešnou,“ uviedol 47-ročný prešovský rodák Obšut.

Ďalšia nová tvár

„Belasí“ tiež informovali o tom, že novou tvárou v hráčskom kádri je kanadský útočník Wade Murphy, ktorý doteraz naposledy hral v zámorí za Idaho Steelheads v ECHL. V minulosti v Európe pôsobil v Nórsku a Slovinsku.

„Jeho hru sme sa snažili čo najdôslednejšie naštudovať, navyše sme na neho získali veľmi dobré referencie. Ide o komplexného útočníka. Presvedčil nás výborným korčuľovaním a kvalitnou strelou. Nie je mu cudzia ani fyzická hra. Je to hráč do kombinácie. Rátame s ním do prvých dvoch útokov a očakávame, že by mal patriť medzi produktívnych lídrov mužstva,“ ozrejmil športový riaditeľ Rostislav Dočekal.