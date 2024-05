Michal Sersen o Slovane: Našou úlohou je sa pripravovať na sezónu, čo bude ďalej musia vyriešiť ľudia za to zodpovední (rozhovor)

Hokejový Slovan Bratislava má za sebou nepochybne jednu z najmenej vydarených sezón za posledné roky.

Mesiace jesenného a zimného trápenia síce na jar vystriedal pozitívnejší herný i výsledkový tón, no v boji o cenné kovy napokon „belasí“ rovnako ako pred rokom chýbali.

Piata priečka po základnej časti a následne štvrťfinálové vypadnutie s Košicami 0:4 na zápasy logicky neuspokojili ani kapitána a prirodzeného lídra Michala Sersena, ktorý bol našim hosťom v pravidelnej relácii V športovom SITE.

„Keď sme sa v období Vianoc pozerali na tabuľku a na naše predposledné miesto, bol to veľmi zlý pohľad. To, že sme napokon obsadili 5. miesto nebolo vzhľadom na okolnosti až také hrozné. Štvrťfinále proti Košiciam však už dokonale odrazilo to akú sme absolvovali sezónu,“ rozhovorila sa opora Slovana a dodala, že si už po skončení sezóny v druhej polovici marca stihla trocha oddýchnuť. „S manželkou a deťmi sme si na pár dní odbehli do zahraničia, ale aktuálne sa už venujem príprave na novú sezónu,“ dodal rodák z Gelnice, ktorý na začiatku marca podpísal novú zmluvu s bratislavským klubom.

Vie, že koniec sa blíži

„Hokej ma stále baví, veď sa mu venujem celý život. Poradil som sa so synmi a tí chceli, aby som ešte pokračoval. Neviem čo bude zasa o rok, ale uplynulá sezóna mi ukázala, že na to stále mám, nie som len do počtu a mám čo tímu či už na ľade alebo v kabíne ponúknuť. Viem, že koniec sa blíži a príde skôr či neskôr,“ povedal 38-ročný bek, ktorý získal 5 extraligových titulov a vo vitrínke má aj striebro z MS 2012. „S manželkou sme trocha investovali do nehnuteľností, ale stále neviem akou cestou sa po skončení kariéry vyberiem. To či ostanem pri hokeji, alebo sa vydám iným smerom, nechávam zatiaľ otvorené,“ doplnil Michal k svojej budúcnosti.

„Serso“ prekonal v nedávno skončenej sezóne métu 800 duelov odohraných v drese Slovana. Pri súčasnej hráčskej fluktuácii je to mimoriadne vzácny počin. „Nie som ten typ hráča, ktorý by to detailne sledoval, ale vážim si, čo sa mi podarilo. Pred časom som sa o vernosti k jednému klubu bavil so švajčiarskym reprezentantom Andresom Ambühlom, ktorý je v Davose ešte dlhšie ako ja v Slovane. Prehodili sme spolu pár slov a opýtali sa jeden druhého koľko to chceme ešte ťahať,“ dodal účastník šiestich svetových šampionátov s úsmevom.

Traja rôzni tréneri

Edíciu 2023/2024 budú mať fanúšikovia klubu z hlavného mesta spojenú predovšetkým s častými zmenami na poste trénera. V minulej sezóne „belasých“ viedli až traja rôzni kormidelníci. Začínal Ján Pardavý, pokračoval Vladimír Ružička a vlak dotiahol do konečnej stanice Peter Oremus. Klubu podľa Michala Sersena nevyšlo viacero ťahov pri kreovaní tímu.

„Vždy je to jednoduchšie, keď zahraniční hráči ostanú v klube dlhšie ako jednu sezónu, mužstvo je vtedy zohratejšie. V minulosti nám to takto fungovalo. Keď sme vyhrali pred rokmi titul mali sme tu Harrisa, McKenzieho, dvoch zahraničných brankárov. Boli to hráči do dvoch elitných útokov, veci si vtedy sadli, no v posledných dvoch ročníkoch to bolo horšie. Poviem to diplomaticky, zažil som skvelé posily zo zámoria, ale aj hráčov, ktorí prišli prakticky na dovolenku. Konkrétny ale nebudem,“ vysvetlil rešpektovaný obranca.

Slovan už pracuje na tvorbe kádra pre ročník 2024/2025, na nových zmluvách sa okrem Sersena dohodli aj útočníci Samuel Takáč, Jakub Minárik, spomínaný Liam Pecararo, brankár Denis Godla a klub už odkomunikoval aj príchody obrancov Senu Acolatseho a Patrika Bačíka z Michalovies resp. z Banskej Bystrice a najnovšie útočníka Timoteja Šilleho zo zámoria.

Rúškom tajomstva je však zahalené zatiaľ to , kto bude novým majiteľom klubu. „Našou úlohou je sa pripravovať na novú sezónu, skladbu tímu a zmeny vo vlastníckych štruktúrach musia riešiť ľudia, ktorí sú za to zodpovední. Je to otázka na nich. Ja nateraz neviem povedať, v akom štádiu sú jednotlivé veci a čo bude ďalej,“ uzavrel Sersen.

Rozhovory V športovom SITE si môžete vypočuť aj na >>> Spotify