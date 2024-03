Košice ovládli aj štvrtý zápas série a prenikli do semifinále, pre Slovan sa sezóna skončila (foto)

Hokejisti Košíc zvíťazili aj vo štvrtom dueli štvrťfinálovej série play-off slovenskej extraligy nad Slovanom Bratislava a v najkratšom možnom čase si vybojovali miestenku medzi kvarteto najlepších.

V sobotnom zápase zverenci trénera Dana Cemana triumfovali v Bratislave 4:2 a ukončili tak „belasým“ sezónu 2023/2024.

Vyrovnané zápasy

O osude duelu i celej série rozhodol v 50.minúte skúsený útočník Marek Slovák gólom na 3:2 z pohľadu Košíc.

O poisťovací gól do prázdnej bránky sa postaral 11 sekúnd pred koncom útočník Patrik Rogoň. Košice dali počas štyroch štvrťfinálových duelov Slovanu 20 gólov a zdolali ho vo všetkých ôsmich vzájomných dueloch v prebiehajúcej sezóne.

„Každý zápas v sérii bol vyrovnaný. My sme boli možno o čosi viac konsolidovaní v defenzíve. Dnes bola na oboch tímoch viditeľná únava. Teší ma, že sme vyhrali všetkých osem zápasov proti Slovanu v sezóne, ale naše vzájomné stretnutia boli tesnejšie ako hovorí bilancia,“ zhodnotil pred televíziu JOJ Šport zámorský kouč Košíc Dan Ceman.

Zaslúžené víťazstvo

Kanaďanovi v sobotu vyšiel ťah s výmenou brankárov. Dominika Riečického nahradil v bránke Jaroslav Janus, ktorý si pripísal 27 úspešných zákrokov.

„Máme dvoch vyrovnaných gólmanov. Riečický chytal v úvodných troch zápasoch veľmi dobre, no cítil únavu, preto sme sa rozhodli pre Jara Janusa,“ vysvetlil kouč obhajcu minuloročného titulu.

Zľava: Timotej Šille z HC Slovan Bratislava, Matúš Havrila, Oliver Jokeľ obaja z HC Košice a Roman Žitný z HC Slovan Bratislava počas hokejového zápasu extraligy mužov vo štvrťfinále play-off v štvrtom zápase medzi HC Slovan Bratislava a HC Košice. Bratislava, 23. marec 2024. Foto: SITA/Martin Medňanský

„Gratulujem Košiciam k postupu. Treba si uvedomiť, že nás prevýšili a ich víťazstvo je zaslúžené. Chlapci ukázali kus dobrej roboty, no dnes rozhodli opäť skúsení hráči, kvalitní hráči, ktorých majú v Košiciach o čosi viac ako my,“ pragmaticky okomentoval sériu tréner Slovana Peter Oremus.

Turbulentná sezóna

„Belasí“ nepochybne prežili jednu z najturbulentnejších sezón za posledné roky. Neúspešné ťahy s trénermi Jánom Pardavým a Vladimírom Růžičkom, smrť majiteľa klubu Rudolfa Hrubého a napokon tuhý boj o účasť v play-off prakticky do posledného kola základnej časti.

„Ani jedného z hráčov by som nehanil za to, čo predviedol. Skôr by som ich pochválil za prácu, ktorú tu za tých približne 30 duelov odviedli. Diváci im dnes zatlieskali aj napriek prehre a to je pre nich isté zadosťučinenie,“ povedal Oremus.

„Veľmi si vážime vašu podporu počas sezóny, vytvorili ste fantastickú atmosféru. Stáli ste pri nás aj v zlom období. Verím, že sa z toho poučíme a do budúcej sezóny sa vrátime silnejší,“ adresoval odkaz fanúšikom na sociálnej sieti Facebook obranca Michal Sersen, ktorý v sobotu odohral 800. zápas v extralige v drese Slovana.