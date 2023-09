Slovan Bratislava nastrieľal nováčikovi osem gólov, obhajca titulu opäť zvíťazil a darilo sa aj Trenčínu (foto)

Hokejisti HC Slovan Bratislava sa revanšovali za neúspešný vstup do sezóny 2023/2024 v slovenskej extralige, keď v nedeľňajšom zápase 2. kola zvíťazili na ľade nováčika HC 19 Humenné vysoko 8:3. V prvom dueli pritom dostali osem gólov od HK Dukla Ingema Michalovce (2:8).

Bezchybnú bilanciu majú po dvoch súbojoch tri tímy, vrátane obhajcu titulu HC Košice, ktorý doma zdolal HC´05 Banská Bystrica 5:1 a je na čele tabuľky.

Bystričania sa musia polepšiť

Banskobystričania nebodovali ani v druhom stretnutí a patrí im až 10. priečka v tabuľke so skóre 6:11.

„Myslím, že úradujúci majstri ukázali rozdiel triedy. Rozhodne nie sme na ich úrovni a uvedomujeme si, že v našom tíme musíme toho veľa zlepšiť. Určite to nie je vstup do sezóny, aký by sme chceli, ale vieme, v čom sa musíme zlepšiť. Pred nami je dlhý týždeň, počas ktorého môžeme pracovať na určitých veciach, ktoré nás zrážali nielen v minulej sezóne,“ zhodnotil duel v Košiciach tréner „baranov“ Doug Shedden na klubovom webe.

Nedarí sa ani hokejistom spod Zobora

Zemplínčania nenadviazali na debakel v Bratislave a v nedeľu prehrali na pôde úradujúceho vicemajstra HKM Zvolen 1:4. Zvolenčania sú v tabuľke štvrtí so štyrmi bodmi, hráči Michaloviec sú hneď za nimi s tromi bodmi.

Okrem Banskej Bystrice a Humenného nezískali doposiaľ ani bod hokejisti HK Nitra, ktorí doma podľahli HC Mikron Nové Zámky 2:6 a sú len o skóre na predposlednej 11. pozícii.

HK Dukla Trenčín v prvom domácom zápase sezóny zdolal HK Poprad 4:0 a usadil sa na druhom mieste v súťaži o skóre za vedúcimi Košicami so ziskom šiestich bodov.

Tretia priečka bez straty bodu patrí po dvoch kolách tímu HK Spišská Nová Ves, ktorý na domácom štadióne triumfoval nad MHk 32 Liptovský Mikuláš 3:1.

Nové Zámky sú v tabuľke šieste, Poprad siedmy, Slovan Bratislava ôsmy a Liptovský Mikuláš deviaty. Tretie kolo je na programe v piatok 22. septembra.