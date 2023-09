Slovan podľahol Michalovciam 2:8, v januári 2007 však už dostal aj desiatku (foto)

Hokejisti HC Slovan Bratislava odštartovali sezónu 2023/2024 v slovenskej extralige najvyššou prehrou od 21. januára 2007, keď podľahli Trenčanom 1:10.

V piatkovom zápase úvodného kola prehrali doma s HK Dukla Ingema Michalovce 2:8 v repríze štvrťfinále ostatného play-off. „Belasí“ síce viedli od 14. sekundy, no potom už skórovali iba raz. Gól a asistenciu si pripísal nový hráč Zemplínčanov Kaspars Daugavinš.

Košičania si prebrali prstene

Obhajca titulu HC Košice otvoril ročník domácim triumfom 4:1 nad nováčikom HC 19 Humenné, rozhodli o ňom tri presné zásahy v rozmedzí 9. až 12. minúty. Čestný úspech hostí a vôbec prvý extraligový gól Humenného strelil Lukáš Handlovský. Košičania pred duelom vyvesili banner pod strop svojej haly a prebrali si majstrovské prstene.

„Naším úmyslom bolo dostať sa do zápasu veľmi rýchlo, pred úvodným buly sme totiž stáli pomerne dlho. Našťastie sme strelili potrebné góly. Potom oni pridali a my sme trochu poľavili. Po druhej tretine sme si niečo povedali a vrátili sme sa k nášmu hokeju,“ zhodnotil duel strelec druhého košického gólu Mário Lunter, citoval ho oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

Jedenásť gólov v Banskej Bystrici

Hráči Humenného nedarovali súperom nič zadarmo. „Vedeli sme, že Košice na nás nabehnú a budú to chcieť rýchlo rozhodnúť. Nám chvíľu trvalo, kým sme sa dostali do tempa. Od druhej tretiny sme však hrali vyrovnaný zápas a možno sme si zaslúžili ešte nejaký gólik navyše. Z našej strany to bol na úvod veľmi dobrý zápas. Ukázali sme, že nebudeme takým ľahkým súperom,“ skonštatoval útočník Jakub Linet, ktorý v minulej sezóne pomohol Košiciam k zisku titulu.

Vo zvyšných stretnutiach úvodného kola sa viac darilo hosťujúcim tímom. HK Dukla Trenčín zvíťazil na ľade HC´05 Banská Bystrica 6:5, HK Poprad triumfoval na štadióne HK Nitra 4:2, MHk 32 Liptovský Mikuláš zdolal doma HKM Zvolen 4:3 po predĺžení a HK Spišská Nová Ves uspel na ľade HC Mikron Nové Zámky 2:1. Druhé kolo je na programe v nedeľu.