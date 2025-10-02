Šesť zmien v nominácii Nagelsmanna. Cieľ Nemcov sa nemení, je ním priamy postup na MS

Nemci nastúpia proti Luxembursku 10. októbra a o tri dni neskôr proti Severnému Írsku. V septembri prehrali 0:2 na slovenskej pôde a v doma triumfovali 3:1 nad Severným Írskom, v tabuľke sú na tretej pozícii.
Julian Nagelsmann
Na snímke tréner nemeckého národného tímu Julian Nagelsmann. Foto: SITA/Peter Mráz
Tréner nemeckej futbalovej reprezentácie Julian Nagelsmann urobil v porovnaní so septembrom šesť zmien v 24-člennej nominácii na októbrové zápasy v kvalifikácii o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta.

Do tímu sa vracia stopér Nico Schlotterbeck, ktorý sa už zotavil zo zranenia kolena a nedávno sa vrátil do zostavy Borussie Dortmund. Po sklamaní v septembrových zápasoch Nagelsmann potvrdil, že Schlotterbeck „určite bude v tíme a zaslúži si to“.

Premiérovú pozvánku do „nationalelf“ dostal obranca Nathaniel Brown z Eintrachtu Frankfurt. Do výberu sa vracajú útočník Jonathan Burkardt, stredopoliari Aleksander Pavlovič a Felix Nmecha či pravý obranca Ridle Baku.

Zranené opory

Zranený je stopér Antonio Rüdiger, Nagelsmann nemôže rátať ani s Kaiom Havertzom, Jamalom Musialom a brankárom Marcom-Andrém ter Stegenom.

Útočník Niclas Füllkrug, ktorý zatiaľ za West Ham nezaznamenal gól ani asistenciu, sa nedostal do nominácie. Po nevydarenom debute v septembrovom súboji na Slovensku sa do tímu nedostal ani Nnamdi Collins.

Florian Wirtz si napriek neľahkému začiatku v Premier League udržal miesto v tíme a nomináciu dostal aj mladík Nick Woltemade, ktorý sa úspešne adaptoval v anglickom Newcastli. Sú to jediní dvaja legionári vo výbere.

Cieľ je jasný

„Náš cieľ sú dve víťazstvá a priamy postup na svetový šampionát. Aj keď nám stále chýba pár hráčov, sme presvedčení, že náš káder má kvalitu na to, aby si počínal úspešnejšie ako v septembri,“ uviedol Nagelsmann.

Nemci nastúpia proti Luxembursku 10. októbra a o tri dni neskôr proti Severnému Írsku. V septembri prehrali 0:2 na slovenskej pôde a v doma triumfovali 3:1 nad Severným Írskom, v tabuľke sú na tretej pozícii.

Nominácia nemeckej futbalovej reprezentácie na októbrové zápasy v boji o MS 2026:

Brankári: Oliver Baumann, Finn Dahmen, Alexander Nübel
Obrancovia: Robert Andrich, Waldemar Anton, Ridle Baku, Nathaniel Brown, Robin Koch, David Raum, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah
Stredopoliari: Karim Adeyemi, Nadiem Amiri, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Jamie Leweling, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovič, Angelo Stiller, Florian Wirtz
Útočníci: Maximilian Beier, Jonathan Burkardt, Nick Woltemade

