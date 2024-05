Slováci najčastejšie cestujú v rámci Európskej únie, voľný pohyb je jedna z hlavných výhod členstva

Európska únia znamená aj jednoduchšie cestovanie medzi členskými krajinami. V nich sa môžu slovenskí občania tiež voľne presúvať iba s občianskym preukazom či cestovným pasom. Schengenský priestor bez kontrol na vnútorných hraniciach je v súčasnosti najväčšou zónou voľného cestovania.

Do Talianska smeruje 20 percent Slovákov

Po krajinách EÚ môžeme šoférovať aj s vodičským preukazom vydaným na Slovensku. Slobodný pohyb aj s možnosťou pracovať a žiť v ktorejkoľvek krajine EÚ je jednou z hlavných výhod nášho 20-ročného členstva v tejto spoločnosti. Aj preto Slováci najviac cestujú práve v rámci EÚ, pričom podľa údajov cestovnej kancelárie Pelikán za posledných šesť rokov 2018 – 2023 po nej cestuje 75 % všetkých turistov.

Najobľúbenejšou európskou destináciou je Taliansko, do ktorého smeruje 21 % slovenských dovolenkárov, nasleduje Španielsko s viac ako 19 %. Treťou najobľúbenejšou je Veľká Británia napriek tomu, že z EÚ vystúpila v roku 2020. V uvedenom období do tejto ostrovnej krajiny išlo 10,7 % cestovateľov, väčšina v rámci návštevy rodiny a známych.

„Najväčším skokanom je Chorvátsko, pri ktorom Slováci zamieňajú autá za lietadlo. V porovnaní s rokom 2018 rástlo v minulom roku o 370 %,“ priblížila mediálna zástupkyňa Pelikána Katarína Šuchterová.

Klesla priemerná cena spiatočnej letenky

Priemerná cena spiatočnej letenky k Jadranu za posledných šesť rokov klesla o 119 %, do všetkých prímorských destinácií Chorvátska lietajú nízkonákladové aerolínie z okolitých letísk. Novinkou tohto roka je od júna sezónna pravidelná linka z Košíc do Zadaru. Na výlety do miest si našinci najčastejšie vyberajú Londýn, Rím a Barcelonu.

Tie sú najobľúbenejšími destináciami aj zahraničných Slovákov – zo slovenských a okolitých letísk tam spomedzi nich smeruje najviac s jednosmernou letenkou. Na cesty po krajinách EÚ volí 72 % slovenských návštevníkov nízkonákladové aerolinky, priemerná cena spiatočnej letenky do destinácií v EÚ je aktuálne na úrovni 182 eur.

„Aj vďaka dostupnosti volia slovenskí dovolenkári pri cestách po Európe kratšie výlety v priemere na 5,5 dňa, pri cestách mimo EÚ cestujeme na zhruba 15 dní,“ uviedla Katarína Šuchterová.

Najčastejšie odletové letiská

Rozdiel podľa nej vidieť aj pri rezervácii letenky, tzv. booking window, teda obdobie od nákupu letenky po odlet, je pri cestách po EÚ na úrovni 55 dní, pri diaľkových letoch sú to necelé tri mesiace. Najčastejšími odletovými letiskami Slovákov sú Viedeň, Bratislava a Budapešť, z ktorých pri cestách po Európe odlieta 86 % cestovateľov.

„Pri cestách mimo EÚ majú tri letiská podiel 60 % odletov. Slovenským cestovateľom nevadí cestovať za výhodnou diaľkovou letenkou o niečo ďalej, či už to je Indonézia s odletom z Paríža, Havaj z Amsterdamu za polovicu, či Seychely z Milána za tri stovky,“ dodala Katarína Šuchterová. Napríklad podľa európskeho nariadenia pri meškaní či zrušení letu v rámci EÚ, do tretích krajín z EÚ a letoch európskych dopravcov majú cestujúci nárok na kompenzáciu do 600 eur.