Cestovanie, eurofondy, lepšie príjmy i životná úroveň. Vymenoval europoslanec Mihál prínosy slovenského členstva v EÚ

Europoslanec Jozef Mihál tvrdí, že na Slovensku v súčasnosti považujeme členstvo našej krajiny v Európskej únii za samozrejmosť a po 20 rokoch si občania už ani neuvedomujú, ako sa po vstupe do bloku zlepšili ich životy a akým spôsobom v súčasnosti žijú.

„Ja by som poprosil každého, aby sa na chvíľočku zastavil a skúsil sa vo svojej mysli vrátiť do rokov 2003 a 2004, ako každý z nás v tom čase žil, ako fungoval, aký mal povedzme príjem, akú životnú úroveň mala jeho rodina a ako mohol cestovať, a aby si to porovnal s tým, ako žijeme teraz. Je to obrovský rozdiel po ekonomickej stránke. Spolu sme tiež silnejší, pokiaľ ide napríklad o obranu a zahraničnú politiku, aj keď to momentálne nie je ideálne,“ uviedol Mihál v rozhovore pre agentúru SITA.

Obrovský prínos pre Slovensko

Slovensko vstúpilo do Európskej únie 1. mája 2004. O niekoľko dní oslávi 20. výročie tohto pravdepodobne najvýznamnejšieho míľnika v ére samostatnosti. Podľa Mihála má EÚ pre Slovensko a jeho občanov obrovský prínos.