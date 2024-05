Šimečka bol vypovedať v Národnej kriminálnej agentúre, podal trestné oznámenie pre vyhrážky smrťou

Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka podal trestné oznámenie pre vyhrážky smrťou. Informoval o tom Šimečka s tým, že bol v piatok vypovedať v Národnej kriminálne agentúre (NAKA).

Nenávisť plodí nenávisť

„Desivý atentát na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) upriamil pozornosť na špirálu násilia, v ktorej žijeme,“ uviedol v tejto súvislosti predseda PS. Šimečka priblížil, že vyhrážky prišli jemu, jeho dcére a partnerke.

„Bolo ich viacero, konkrétnych a drastických, od konkrétnych ľudí. A, žiaľ, nie je to nič nové. Podobným vyhrážkam čelila roky prezidentka, odkedy na ňu začali politické útoky, podobným čelí, žiaľ, asi väčšina političiek, politikov, novinárov a verejne činných osôb, ktoré vyjadrujú svoje názory. Nenávisť plodí nenávisť,“ vyhlásil Šimečka s tým, že postupne sa to vystupňovalo do najohavnejších činov, ako atentát na premiéra či vražda Juraja Vankuliča a Matúša Horvátha.

Niektorí politici naďalej burcujú vášne

„Špirála násilia, ktorá sa roztočila a stále sa stupňuje. A, žiaľ, ani teraz to niektorým politikom stále nedoplo,“ uviedol predseda PS s tým, že niektorí politici aj naďalej burcujú vášne a pokračujú v útokoch a obvineniach, a to vo chvíli, keď by mali vyslať signál zmierenia.

„Chcem zopakovať svoju výzvu. Potrebujeme aspoň 100 dní pokoja, potrebujeme čas na zmierenie a nastavenie nových pravidiel, potrebujeme sa vyhýbať útokom, obviňovaniu a akýmkoľvek kontroverzným, divokým návrhom. To je to, čo môže urobiť každý jeden politik, ktorý to myslí úprimne s tým, že mu ide o pokoj a zmier v spoločnosti,“ zdôraznil Šimečka a uzavrel, že je potrebné budovať spoločnosť, v ktorej nebude normálne vyhrážanie sa a prianie smrti, či po niekom strieľať pre ich inakosť, či iné názory.