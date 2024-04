Bez cestovného poistenia ani na krok. Najviac škodových udalostí Slováci hlásili z Rakúska a Thajska

Poisťovňa KOOPERATIVA evidovala počas uplynulej zimnej dovolenkovej sezóny v zahraničí spolu 391 poistných udalostí. V medziročnom porovnaní s predchádzajúcou sezónou išlo o nárast na úrovni 26 %, čo súvisí s neustále rastúcim záujmom Slovákov o cestovanie.

Počas lyžovačiek či návštev exotiky vyplatila poisťovňa za vzniknuté plnenia klientom spolu vyše 217-tisíc eur. Vo vyplatených poistných plneniach išlo v porovnaní so sezónou 2022/23 dokonca až o 74-percentný nárast.

V období od začiatku novembra 2023 do konca marca 2024 nahlásili klienti najväčšej poisťovne na Slovensku celkovo 391 škodových udalostí, ktoré vznikli počas dovoleniek v zahraničí. V počte nahlásených škôd vedú tie, ktoré sa Slovákom stali na zimných dovolenkách v Rakúsku a exotickom Thajsku. Priemerná výška jednej vyplatenej škody presiahla hodnotu 550 eur.

Čo sa týka úrazov na lyžiarskych svahoch, tie sa spájali najmä s pobytmi v Rakúsku a Taliansku. Išlo o akútne ošetrenie či hospitalizáciu v prípadoch podvrtnutia kĺbov, zlomenín a poranení hlavy.

Slováci počas zimných mesiacov čoraz viac vyhľadávajú slnečné počasie a zážitky v exotike. Poisťovňa KOOPERATIVA zaznamenala nárast poistných udalostí spojených s cestami do Dominikánskej republiky či Tanzánie – Zanzibaru, čo súvisí aj so zavedením priamych letov z Bratislavy na tento africký ostrov. Najviac škôd však eviduje z Thajska.

V rebríčku turistických destinácií s najvyšším počtom nahlásených škôd v uplynulých chladných mesiacoch sa podľa Kooperativy nachádzajú aj ďalšie krajiny ako Česká republika, Španielsko, Nemecko a USA. „Najvyššia škoda bola zaznamenaná v prípade klienta, ktorý cestoval do Číny. V dôsledku náhleho akútneho zhoršenia zdravia bolo potrebné absolvovať v zahraničí liečbu spojenú s operačným zákrokom a následným prevozom klienta domov, čím očakávaná škoda presiahla sumu 34-tisíc eur. Hoci nejde o bežný prípad, i tak je dôkazom, že poistenie je pri cestovaní nevyhnutnosťou. O to viac, ak cestujete do vzdialených destinácií,“ uvádza hovorkyňa poisťovne KOOPERATIVA Silvia Nosková Illášová.

Slováci si zvykajú na online poistenie

Podľa štatistík poisťovne KOOPERATIVA uzavreli klienti za ostatných päť mesiacov celkovo 6 035 zmlúv cestovného poistenia. Väčšina z tohto počtu patrila zahraničným cestám – 5 243 poistiek cez produkt MARCO POLO. Dovolenkovanie na Slovensku si poistilo 792 klientov uzavretím domáceho cestovného poistenia OBJAVUJ SLOVENSKO. Takmer 30 % všetkých poistiek klienti uzavreli online, čo dokazuje, že čoraz viac Slovákov uprednostňuje komfort online poistenia cez mobil či notebook pred návštevou obchodného miesta.

