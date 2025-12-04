„Slayáda“ za 17 miliónov eur: Drucker nariadil kontrolu prípadu NITC, posvieti si na nákup outletu vo Voderadoch – VIDEO

Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku (ÚPPV) nariadil hĺbkovú a komplexnú kontrolu celého prípadu Národného inovačného a technologického centra (NITC).
Minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR poverený vedením úradu Tomáš Drucker ešte minulý týždeň rozhodol o zastavení všetkých relevantných úkonov a procesov, aby sa zabránilo ďalším krokom, kým nebude potvrdený súlad so zákonom, internými predpismi a zásadami transparentného hospodárenia.
Čo nariadil Drucker?
Kontrola sa zameriava na preskúmanie procesu vytvorenia NITC, verejnej obchodnej súťaže, nadobudnutia nehnuteľnosti, rozhodovania vedúceho k výberu a uzatvoreniu zmluvných vzťahov, znaleckých posudkov, finančných a právnych aspektov nadobudnutia, ako aj preverenie možných konfliktov záujmov či rizík.
Zbankrotovaný outlet vo Voderadoch dostane nový význam, areál poslúži startupom a inováciám
Minister zároveň nariadil, aby všetky útvary poskytli plnú súčinnosť a neodkladne odovzdali požadovanú dokumentáciu. „Výsledky kontroly budú podkladom k ďalším úkonom a rozhodnutiam Úradu podpredsedu vlády a verejnosť bude o výsledkoch kontroly bezodkladne informovaná,“ uviedol hovorca úradu Andrej Wallner.
Nákup outletu vo Voderadoch
V priestoroch bývalého outletu vo Voderadoch má vzniknúť inovačné a technologické centrum. Ako informovala 360tka vo svojej reportáži, štát objekt kúpil za 16,9 milióna eur a za spoločnosťou, ktorá ho predávala stoja podnikateľ Gustáv Laca a jeho dcéra, známa influencerka Ema Lacová. „No to znie crazy, crazy a to je to ‚slayáda‘, že sa to takto podarilo no,“ okomentovala a vysvetlila, čo slovo „slayáda“ znamená.
Opozícia hovorí o netransparentnom nákupe. Hnutie Slovensko pripomenulo, že areál dlhodobo nikto nechcel kúpiť a roky bol ponúkaný za nižšie sumy. „Minimálne 12 miliónov z vreciek občanov vyletelo komínom a jedným podpisom na papieri skončilo na účte rodiny Lacových,“ uviedlo v príspevku na sociálnej sieti Facebook.
Michal Truban z Progresívneho Slovenska na sociálnej sieti Facebook napísal, že na kšeft upozorňuje už týždne a na pondelok 13:00 zvolal mimoriadny výbor.