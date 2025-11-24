Progresívne Slovensko viní vládu z netransparentných nákupov, Slovensko.sk má byť len drahý upgrade

Rokovanie parlamentného výboru pre hospodárske záležitosti opäť otvorilo otázku transparentnosti vládnych výdavkov, tentoraz v súvislosti s projektom modernizácie portálu Slovensko.sk.
Podľa Progresívneho Slovenska sa ukazuje, že vláda prezentuje modernizáciu ako nový projekt, no v skutočnosti má ísť len o „drahý upgrade“ existujúceho riešenia, pričom dodávateľ, od ktorého sa štát pôvodne chcel oslobodiť, zostáva pri kľúčovej infraštruktúre ďalej. Celková hodnota projektu sa má pohybovať okolo 80 miliónov eur.
Znalca našli na webe
Poslanec PS Ján Hargaš upozornil, že ministerstvo investícií priznalo zachovanie závislosti na súčasnom dodávateľovi aj po plánovanej súťaži. „Celý argument o tom, že sa zbavíme závislosti na ňom, padol. Je to len drahý upgrade existujúceho riešenia pre súčasného dodávateľa,“ uviedol Hargaš.
Pochybnosti sa týkajú aj výberu znalca pre posudok s hodnotou desiatok miliónov eur. Podľa Hargaša išlo o osobu s pochybnou minulosťou, ktorú „našli na webe“, pričom ministerstvo investícií si muselo objednať vlastný kontraposudok, čo podľa neho dokazuje nekvalitný a chybový postup.
Podpredseda PS Michal Truban zároveň spochybnil vládne tvrdenia o tom, že nová verzia portálu by mohla fungovať už počas niekoľkých mesiacov. Pripomenul, že také tempo nezodpovedá realite migrácie veľkých informačných systémov, čo mali podľa neho potvrdiť aj zástupcovia ministerstva. „Minister Migaľ tak zavádza verejnosť,“ dodal Truban, pričom upozornil aj na to, že vláda sama priznala dvojročné meškanie digitalizačných projektov, hoci je pri moci presne toto obdobie.
Dotácie Petra Kmeca
Progresívne Slovensko preto otvorilo aj širšiu otázku riadenia projektov a rozhodovania o verejných zdrojoch v ďalších rezortoch. Osobitnú pozornosť venovalo agende bývalého podpredsedu vlády Petra Kmeca, ktorá zahŕňa dotácie smerujúce podľa tvrdení a podozrení k straníckym sponzorom a firmám napojeným na poradcov či asistentov predstaviteľov Hlasu. Hargaš upozornil, že interný audit, na ktorý sa odvoláva súčasný minister Tomáš Drucker, je nedostatočný. „Úrad sám seba preverovať nemôže, musí sa uskutočniť externá kontrola,“ skonštatoval.
PS preto v parlamente predložilo návrh uznesenia, aby minister zverejnil všetky dokumenty o dotáciách a umožnil poslanecký prieskum. Do popredia sa dostala aj ďalšia kauza spojená s Kmecom, tentoraz financovanie netransparentného združenia, ktoré nadobudlo skrachovaný outlet vo Voderadoch.
Truban pripomenul, že štát už poskytol 17 miliónov eur a pripravujú sa ďalšie desiatky miliónov. Podľa neho ide o „čiernu dieru, kam odchádzajú verejné peniaze bez verejnej kontroly“, pričom vlastníkom je združenie riadené osobou s politickými prepojeniami. Žiada preto ministra Druckera, aby financovanie pozastavil dovtedy, kým sa nevysvetlia všetky otázniky.