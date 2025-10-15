Na diaľnici D1 sa zrazil nákladiak s dodávkou, nehodu neprežil člen strany Demokrati – FOTO

Obidve vozidlá skončili mimo vozovky.
Na diaľnici D1 sa v stredu ráno zrazilo nákladné auto s dodávkou a obe vozidlá skončili mimo vozovky. Ako ďalej informuje bratislavská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová, nehoda sa stala v stredu krátko pred 4:45 na 33. kilometri diaľnice v smere do Bratislavy a vodič dodávky utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol.

Ako informuje portál tvnoviny.sk, nehodu neprežil 38-ročný Michal Pavlík, ktorý bol členom mimoparlamentnej strany Demokrati. „Drahý Michal, otec, partner a náš kolega a kamarát. Nemôžeme uveriť, že si nás dnes (v stredu, pozn. red.) nad ránom navždy opustil. Prosíme všetkých, ktorí ste Michala poznali, aby ste mu venovali láskavú spomienku. Vyslovujeme úprimnú sústrasť rodine a blízkym. Ďakujeme ti za všetkú prácu pre Slovensko, ktoré si tak veľmi miloval,“ uviedla strana na sociálnej sieti Facebook.

Na tragickú nehodu zaregoval aj predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka„Hlboko nás zasiahla správa o tragickej nehode, pri ktorej zahynul vodič straníckej dodávky Demokratov. Vyjadrujeme úprimnú sústrasť jeho rodine, blízkym a našim kolegom zo strany Demokrati,“ napísal na sociálnej sieti Facebook.

