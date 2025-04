Slafkovský sa teší z postupu do play-off. Aj tak však prišiel o veľký balík peňazí - VIDEO

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský si prvýkrát v kariére zahrá vo vyraďovacej časti NHL o Stanleyho pohár.

Hráči Montrealu ako posledný šestnásty tím postúpili do play-off, keď v záverečnom zápase základnej časti doma zdolali hráčov Caroliny Hurricanes 4:2.

Chýbali dva góly

Košický rodák získal v 79 zápasoch 51 bodov, čo je jeho nové kariérne maximum. Strelil 18 gólov a na 31 asistoval.

Avšak práve počet zásahov ho môže mrzieť. V zmluve mal výkonnostný bonus, ktorý hovoril, že ak sa v základnej časti presadí aspoň 20-krát, získa 250-tisíc dolárov (približne 220 107 eur).

To sa napokon nestalo, keďže mu chýbali dva góly. Možno nebyť vynechania troch zápasov by sa mu to podarilo.

Slovenský súboj

Súperom Montrealu v 1. kole play-off na Východe bude druhý najlepší tím základnej časti Washington.

Slafkovský si teda v play-off zahrá nielen proti novému streleckému kráľovi histórie NHL Alexandrovi Ovečkinovi, ale aj slovenskému obrancovi Martinovi Fehérvárymu. Prvý zápas série odohrajú na Veľkonočnú sobotu vo Washingtone.

Napriek nevydarenému pokusu o finančný bonus, má hlavu Slovák hlavu hore a pokúsi sa s Montrealom dostať vo vyraďovacej časti čo najďalej.