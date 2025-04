Slafkovského 50. bod v sezóne znamenal zisk bodu, ale stále nie postup Montrealu do play-off - VIDEO

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský počas februárovej pauzy vyplnenej Turnajom štyroch krajín v Severnej Amerike sľúbil, že v zostávajúcej časti sezóny strelí toľko gólov, aby ich mal na konte aspoň dvadsať.

Aktuálne ich má osemnásť a so súčtom 50 bodov (18+32) už vyrovnal svoje bodové maximum v NHL z minulej sezóny.

Z ôsmich gólov 18

V polovici februára mal 21-ročný košický rodák na konte iba osem presných zásahov, ale v polovici apríla ich má osemnásť. Ten zatiaľ posledný pridal v domácom súboji Montrealu proti Chicagu a znamenal vyrovnanie na 3:3 a zisk bodu. Keďže však Chicago triumfovalo po nájazdoch 4:3, Montreal stále nemá definitívu postupu do play-off.

Gól dvakrát od korčule

Slafkovský mal pri presilovkovom góle z 58. min aj dávku šťastia. Strela Cola Caufielda ho trafila do korčule, odtiaľ sa puk odrazil od žŕdky do korčule brankára Chicaga Arvida Söderbloma a potom za jeho chrbát.

„Ten gól znamenal pre nás zisk veľkého bodu, ale musíme vytrvať, lebo stále nemáme nič isté,“ uviedol tréner Montrealu Martin St. Louis podľa webu NHL.

Pred posledným zápasom základnej časti v stredu proti Caroline má Montreal na postupovej priečke s voľnou kartou do play-off náskok štyroch bodov pred Columbusom, ale Blue Jackets majú k dispozícii ešte dva zápasy a bodovo môžu súpera dorovnať. V takom prípade by postúpil do play-off Columbus, lebo pri rovnosti bodov by mal vyšší počet víťazstiev (30-29).

Všetci hrajú dobre

„Mám pocit, že všetci súperi to teraz na nás vedia a vyťahujú proti nám najlepšiu hru. Musíme však vydržať v našej snahe, lebo sme už veľmi blízko play-off. Musíme to dobojovať do konca,“ povedal kapitán Montrealu Nick Suzuki.

Snový debut v NHL má za sebou 19-ročný Ivan Demidov. Mladučký ruský útočník strelil gól a pridal aj asistenciu vo svojej absolútnej premiére v NHL. Zároveň sa stal prvou hviezdou zápasu.

Demidova milujú

K spoluhráčom z Montrealu sa piaty muž vlaňajšieho draftu pridal len pred pár dňami po ukončení sezóny v ruskom tíme KHL SKA Petrohrad. V 65 zápasoch tam nazbieral 49 bodov a ďalších päť pridal v play-off.

„Mám pocit, že všetko je šialené. Ľudia ma od prvej chvíle milujú a to je úžasné,“ uviedol Demidov pred zámorskými médiami.