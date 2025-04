Kanadský tím vyhral Prezidentskú trofej v NHL po 13 rokoch. Kto nadviazal na Vancouver? - VIDEO

Hokejisti Winnipegu Jets historicky prvýkrát získali Prezidentskú trofej určenú pre najlepší tím základnej časti NHL.

Podarilo sa im to napriek domácej prehre s Edmontonom Oilers (1:4), keďže Washington Capitals prehral rovnakým rozdielom s Columbusom Blue Jackets a v sumáre dlhodobej časti sezóny už Caps nemôžu predstihnúť Jets.

„Chlapci by na to mali byť naozaj hrdí. Byť celý rok v centre pozornosti ako jeden z najlepších tímov v profilige, a vyrovnať sa s tým, to je obrovský úspech. Tešíme sa veľmi, ale na konci dňa to nie je trofej, ktorú chceme v tejto sezóne získať,“ uviedol tréner Winnipegu Scott Arniel na webe NHL.

Winnipeg získal 114 bodov za 55 víťazstiev a 4 prehry po predĺžení alebo nájazdoch. V stredu na jeho hráčov ešte čaká domáca rozlúčka so základnou časťou proti Anaheimu. Washington má 109 bodov a dva zápasy pred sebou, čiže maximálne sa môže dostať na 113 bodov.

Winnipeg dotiahli za víťazstvom v boji o Prezidentskú trofej produktívni útočníci Kyle Connor a Mark Scheifele, ktorí spolu nazbierali 182 bodov. Významný podiel na historickom klubovom úspechu mal aj brankár Connor Hellebuyck, ktorý má najnižší priemer inkasovaných gólov v celej NHL (2,02).

„Naozaj máme za sebou fantastickú sezónu, ale celá naša snaha by mala mať ešte ďalšie vyústenie. To, čo sme dosiahli, je skvelé pre klub aj naše mesto, ale pozeráme sa po vyšších métach,“ skonštatoval obranca Winnipegu Dylan DeMelo.

Prezidentská trofej sa do Kanady nesťahuje príliš časti. Vlani ju získali hráči New York Rangers, ktorí teraz ani nepostúpili do play-off. Posledným kanadským zástupcom s triumfom v Prezidentskej trofeji pred Winnipegom bol Vancouver, ktorý ju získal ešte v ére bratov Daniela a Henrika Sedinovcov v sezónach 2010/2011 a 2011/2012.

Zatiaľ posledným tímom, ktorý získal v rovnakej sezóne Prezidentskú trofej aj Stanleyho pohár, bolo Chicago v sezóne 2012/2013.