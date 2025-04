To, čomu mnohí už neverili, sa stáva reálnym. Do zostavy Colorada sa vracia klubová ikona

Kapitán zámorského hokejového tímu Colorada Avalanche Gabriel Landeskog urobil prvý krok k návratu do NHL. Tridsaťdvaročný švédsky útočník, ktorý pre zranenie nehral od júna 2022, sa zapojil do tréningového procesu farmárskeho tímu Colorado Eagles v AHL. Vedenie prvého tímu „lavín“ ho tam poslalo, aby otestoval svoje koleno pod plnou záťažou.

Na tréningu vyzeral výborne

Landeskog absolvoval v stredu s Eagles prvý tréning a podľa trénera Aarona Schneeklotha vyzeral výborne. „Naskočil do toho, robil všetky cvičenia a makal. Vyzeral skvele,“ uviedol kouč pre oficiálny web klubu.

Obranca „bleskov" Erik Černák v súboji s kapitánom Colorada Avalanchce Gabrielom Landeskogom počas pondelňajšieho zápasu NHL, v ktorom Tampa Bay na ľade súpera zvíťazila 4:3 po predĺžení. Denver, 17. február 2020.

Avalanche už majú istú účasť v blížiacom sa play off NHL. Do konca základnej časti odohrajú ešte tri stretnutia, a nie je vylúčené, že rodák zo Štokholmu sa ešte do záveru sezóny objaví v zostave.

Trojročné zdravotné peripetie

Skúsený forvard je kapitánom Colorada od roku 2012, keď dostal „céčko“ už ako devätnásťročný. V drese klubu zo štátu Denver odohral doteraz 807 zápasov vrátane play-off. Jeho kariéru však pribrzdili zdravotné problémy. Najskôr to bola operácia stehenného svalu v roku 2020 a neskôr opakované komplikácie s chrupavkou v kolene. Zmluvu s klubom má platnú až do roku 2029.