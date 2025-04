Košice dostala do finále formácia, ktorá mala dokopy takmer 130 rokov. Hetrikový hrdina Bartánus si ide po rekordný extraligový titul - VIDEO

Dve hrozby konca sezóny odvrátili, tretiu už nie. Hokejisti HKM Zvolen obsadili v Tipos extralige konečné štvrté miesto, píše web hockeyslovakia.sk.

V šiestom semifinálovom zápase nestačili na svojom ľade na HC Košice, ktoré si zahrajú vo finále. „Rytieri“ po nevydarenej základnej časti v play-off dokázali, že desiate miesto nebolo reálnym obrazom ich schopností.

Už v prvej tretine strelili „oceliari“ tri góly a od toho času kontrolovali hru. Po jeden zásah pridali aj v druhom a treťom dejstve. Hetrikom sa zaskvel Marek Bartánus.

Došla im para

„Na zápas sme boli dobre pripravení, ale iba do 10. minúty. Na začiatku mal dobrú príležitosť Patrik Marcinek, potom sme mali dve presilové hry, ktoré sme zahrali dobre, ale neefektívne,“ začal tréner HkM Peter Mikula podľa spomínaného webu.

Vo všetkých zápasoch série vyhral tím, ktorý strelil prvý gól. Aj za nepriaznivého stavu 0:5 chceli potešiť fanúšikov aspoň čestným gólom, a tak kouč odvolal brankára, no k tomu nedošlo.

„Keď sme inkasovali, tak nám došla para i šťastie a všetky okolnosti, ktoré nás sprevádzali v tejto sérii, nám vyfučali. Blahoželám Košiciam k postupu. Mrzí ma, že sme tento zápas prehrali na nulu a takým veľkým rozdielom. Naši fanúšikovia si to nezaslúžili, ale som rád, že to prijali tak športovo, lebo Košice ukázali, že mali kvalitný a široký káder,“ pokračoval Mikula.

V posledných minútach fanúšikovia domácich hráčov vytlieskali v stoji a po zápase im dlho ďakovali za vydarené play-off. Skandovali pri tom „Pre nás ste majstri“.

„Bryndziari“ dokázali v posledných piatich sezónach postúpiť až štyrikrát do semifinále. V prvých troch prípadoch získali medailu, teraz im zostalo nepopulárne štvrté miesto.

Zvolenský obranca Nathanael Halbert (vľavo) a košický útočník Brett Pollock boli produktívni vo štvrtom zápase semifinále play-off, vo Zvolene, Foto: FB, www.facebook.com

Vedenie Zvolena už tvrdo pracuje na zložení tímu do novej sezóny. Mikula ešte nechcel prezradiť, či bude pokračovať na lavičke. Peter Zuzin potvrdil, že v klube ostáva.

Marek Viedenský ešte nemá budúcnosť vyriešenú. Ako sám povedal, hokej ho baví a plánuje pokračovať v kariére, doplnil spomínaný web.

Prežili úvod a už to šlo

„Čakal som to vyrovnanejšie, ale popadalo nám to a potom sa hrá každému lepšie. Dôležité bolo, že sme boli v správnych pozíciách, posielali sme puky na bránku a išli sme šťastiu oproti,“ uviedol brankár Jaroslav Janus, ktorý zneškodnil všetkých 30 striel „rytierov“.

„Znie to ako klišé, ale tá nula je naozaj iba čerešnička na torte. Podstatné je, že sme vo finále. Zvolenčania mali v úvode zopár šancí v presilovkách, ale potom sme už hrali výborne a krásne sme to kontrolovali. Všetkých chalanov musím pochváliť za návraty do obrany i blokovanie striel. Verím, že tieto dobré veci si prenesieme aj do finále,“ doplnil Janus pre web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

„Som veľmi hrdý na chlapcov. Špeciálne v piatom zápase sme pôsobili nervózne a začali sme o sebe trochu pochybovať. Následne sme si však niečo povedali a hráči si začali opäť veriť. Podobne ako v sérii proti Trenčínu sme ukázali správnu reakciu a charakter. Na tom môžeme budovať aj vo finále,“ pridal sa tréner Košíc Dan Ceman.

Nie je to vrchol

„Sústredil som sa len na to, aby som pomohol svojmu tímu. Sme vo finále a o toto sme bojovali. Musím však zložiť klobúk pred Zvolenom. Bola to vynikajúca séria proti súperovi, ktorý hral dobrý hokej. Museli sme do toho dať sto percent, ale sme radi, že sme postúpili. Je to super pocit, ale toto ešte nie je náš vrchol,“ zdôraznil košický kapitán a odchovanec hokeja pod Pustým hradom Michal Chovan.

„Naša päťka mala dohromady asi 130 rokov, ale zvládli sme to. Celkovo to však bola tímová robota podporená výborným Janusom,“ podotkol Chovan.

Bartánus absentoval v zostave od piateho štvrťfinálového duelu proti Trenčínu. Napokon však strelil prvý hetrik od 8. januára 2023.

„Pamätám si, že aj vtedy to bolo vo Zvolene, no vtedy sme prehrali 4:6. Teraz mám teda oveľa väčšiu radosť. Treba priznať, že Zvolen hral v úvode lepšie ako my. Doma do toho chceli dať všetko a my sme sa bránili. Súper bojoval, ale už mal toho v nohách veľa a zrejme mu už aj dochádzali sily. My sme veľmi šťastní, že to máme za sebou a tešíme sa na finále,“ priblížil.

Meno finálového protivníka zatiaľ východniari nepoznajú. Pre Bartánusa môže byť prípadný titul jedinečný – má šancu osamostatniť sa v rebríčku získaných titulov od Richarda Kapuša a Mateja Češíka.

„Áno, viem, že sedem titulov ešte nemá nikto. Nebudem tajiť, aj to je motivácia, ktorá ma ženie dopredu. Ja i chlapci urobíme všetko preto, aby sme ten titul získali,“ doplnil podľa spomínaného webu.