V Dubnici odohrali najdlhší zápas v histórii slovenského hokeja! Uspela v ňom Skalica a je vo finále

Profesionálny ligový hokej na Slovensku sa dočkal rekordu. Nedeľňajší siedmy duel semifinále play-off Slovenskej hokejovej ligy (SHL) medzi tímamí TSS Group Dubnica a HK Skalica (1:2 po predĺžení) trval 129 minút a 46 sekúnd, čím sa stal najdlhšie trvajúcim hokejovým súbojom v organizovaných súťažiach na Slovensku. Hrdinom „nekonečného“ predĺženia sa stal hosťujúci útočník Lukáš Kuba, rodák zo Skalice.

Hrdinom je celá kabína, tvrdí Kuba

„Pocity sú super. Máme zážitok na celý život. Hrdinom sa stal každý jeden hráč z našej kabíny. Nie len za dnešok, ale za celý doterajší priebeh play-off. Samozrejme, že mám radosť z toho, že rozhodnutie padlo z mojej hokejky. Pri góle odviedol výbornú prácu spoluhráč Petr Obdržálek, ktorý mi to pripravil a mne stačilo už len trafiť,“ povedal exkluzívne pre agentúru SITA autor rozhodujúceho zásahu.

Skalica si v rekordnom predĺžení vybojovala finále

Skaličania vďaka tomuto historickému zápisu vyhrali semifinálovú sériu 4:3 na zápasy. Zverenci trénera Juraja Juríka tak prenikli do finále play-off, v ktorom o postup do extraligy zabojujú proti tímu HC Prešov. „Vo finále sme zaslúžene. Boli sme vo väčšine duelov lepším tímom, ale zrážalo nás to, že sme často doplácali na nevyužívanie šancí. Dubnicu podržal ich brankár Kukučka. Siedmy zápas bol lotériou so šťastným koncom pre nás,“ povedal tréner Juraj Jurík starší.

„Som nesmierne šťastný. Veril som celému mužstvu, že postúpi. Za chalanov som naozaj rád, pretože ukázali unikátnu nezlomnosť,“ doplnil prezident skalického klubu Miroslav Lipovský.

Prekonaný takmer 30-ročný rekord

Na Považí aktéri výrazne prekonali 29-ročný rekord, ktorý držali hráči Martina a Trenčína. V sezóne 1995/1996 o triumfe hokejistov z Turca rozhodol v 109. minúte Jaroslav Török.

Celosvetový rekord stále drží zápas medzi nórskymi tímami Storhamar a Sarpsborg, ktorý sa odohral v roku 2017 a trval 217 minút a 14 sekúnd.