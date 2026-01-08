Slafkovský pomohol Montrealu asistenciou a Texier tromi bodmi. Slovák už má 33 bodov - VIDEO

Hokejisti Montrealu potvrdili skvelú formu v NHL aj proti kanadskému súperovi z Calgary. Pod domáce víťazstvo 4:1 sa podpísal aj slovenský útočník Juraj Slafkovský.
Jeho strela v polovici zápasu sa síce gólom neskončila, ale puk vyrazený brankárom Dustinom Wolfom upratal do bránky jeho spoluhráč Oliver Kapanen.
Slafkovský si pripísal osemnástu asistenciu v sezóne a stal sa druhou hviezdou zápasu. Celkovo zo 43 zápasov má na konte veľmi dobrých 33 bodov (15+18). Zároveň od 20. decembra odohral 10 zápasov, v ktorých len dvakrát nebodoval. Nazbieral v nich 13 bodov za 6 gólov a 7 asistencií.
Päťminútový uragán
Montreal rozhodol o triumfe nad Calgary v rozpätí piatich minút v druhej tretine, keď Canadiens strelili tri góly a Flames neodpovedali ani raz. Alexandre Texier, Lane Hutson a už spomenutý Kapanen sa pričinili o rozhodujúci náskok, neskôr padlo už len po jednom góle na každej strane.
Montreal vyhral štvrtý z posledných piatich zápasov a siedmy z desiatich. Vo Východnej konferencii je tretí o jediný bod za Tampou Bay a Carolinou.
Kariérne maximum Francúza
-Na triumfe nad Calgary mal veľký podiel francúzsky útočník Alexandre Texier, ktorý si pripísal prvý trojbodový zápas v kariére v NHL. Bolo to aj preto, že nastúpil v prvom útoku po boku Nicka Suzukiho a Cola Caufielda.
„Keď si veríte, tvrdo pracujete a zostávate pozitívny aj v ťažkých chvíľach, pozitívny výsledok sa dostaví. Teším sa z každého nášho víťazstva, ale z domácich ešte viac,“ vravel 26-ročný Texier podľa webu NHL.
Texier sa stal len štvrtým francúzskym hokejistom s tromi bodmi v jednom zápase NHL. Pred ním sa to podarilo štyrikrát Antoinovi Rousselovi, dvakrát Philippovi Bozonovi a raz Pierre-Édouardovi Bellemarovi. Texier nechýba v zostave Francúzska na ZOH 2026 v Taliansku.