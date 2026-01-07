Regenda má fantastickú formu: Šiesty gól v piatom zápase v tejto sezóne NHL a hral aj výborne do tela - VIDEO

Veľmi dlho čakal Pavol Regenda na šancu a väčší počet odohraných zápasov v NHL. Zdá sa však, že si to vydobyl enormnou streleckou produktivitou.
Slovenský útočník v službách San Jose gólom prispel k víťazstvu svojho tímu nad Columbusom (5:2) a posunu Sharks na ôsmu priečku v Západnej konferencii NHL.
Trojgólové galapredstavenie Regendu, ani jeho prvý hetrik v NHL nestačil na Tampu Bay - VIDEO
Regenda odohral v tejto sezóne NHL iba päť zápasov, ale strelil v nich šesť gólov vrátane jedného hetriku. Už dávno nemalo Slovensko v slávnej severoamerickej profilige hráča s priemerom vyše jedného gólu na zápas.
Proti Columbusu 26-ročný Michalovčan otvoril skóre zápasu v poslednej minúte prvej tretiny, keď v nájazdovej pozícii strelou pod hornú žŕdku nedal šancu brankárovi Columbusu Jetovi Greavesovi.
Celkovo Regenda odohral vyše 14 minút vo formácii s Alexandrom Wennbergom a Tylerom Toffolim a okrem gólu a troch striel na bránku si do štatistík pripísal aj jeden blok a až päť bodyčekov, najviac zo všetkých hráčov na ľade.
Jedenásť zápasov s bodmi
Hokejisti San Jose nakoniec zvíťazili 5:2 a jeden z dvoch gólov do prázdnej bránky strelil ich 19-ročný multitalent Macklin Celebrini. Člen olympijského výberu Kanady na nadchádzajúcich ZOH v Miláne má zo 42 zápasov na konte 64 bodov za 23 gólov a 41 asistencií.
Regenda sa postavil pred bránku a urobil dobre. Strelil prvý gól v drese San Jose - VIDEO
O jeden gól už prekonal svoj nástrel z premiérovej sezóny medzi profíkmi z NHL. Celebrini naťahuje sériu 11 zápasov s bodmi, počas ktorej nazbieral 8 gólov a 13 asistencií.
Pochvala od trénera
„Mužstvo si zaslúži pochvalu. Potrebovali sme sa odraziť po siedmich inkasovaných góloch od Tampy a podarilo sa nám to. Neustále sa musíme zlepšovať, ak chceme víťaziť. Tento zápas bol presne z kategórie tých, keď sme počas zápasu boli neustále lepší a lepší,“ vravel Ryan Warsofsky, tréner San Jose Sharks, na webe NHL.