Slafkovského 15. gól v sezóne a víťazstvo Montrealu v Dallase. Cítim sa veľmi dobre, vraví Slovák - VIDEO

Neutíchajúca skvelá fazóna Juraja Slafkovského priniesla hokejistom Montrealu ďalšie víťazszvo. Canadiens vyhrali na ľade Dallasu 4:3 po predĺžení a slovenský krídelník sa na ňom podieľal gólom a asistenciou.
Bolo to štvrté víťazstvo zverencov Martina St. Louisa z posledných šiestich duelov a skvelá odpoveď na sobotnú prehru 0:2 v St. Louis.
V tabuľke Východnej konferencie NHL je Montreal tretí o bod za lídrom Tampou Bay a v Atlantickej divízii druhý rovnako o bod za Tampou. Slafkovského po zápase v American Airilines Center vyhlásili za prvú hviezdu.
Počas vyše 20 minút na ľade okrem gólu a asistencie predviedol štyri strely na bránku a pridal aj plusový bod a jeden bodyček. Pripísal si deviaty viacbodový zápas v tejto sezóne.
Presilovková paráda
Dallas viedol v polovici druhej tretiny 2:1, keď Slafkovský vysunul do útočného pásma Ivana Demidova a ten skvelou krížnou prihrávkou nabil Oliverovi Kapanenovi na vyrovnávajúci gól.
Ešte v druhej tretine sa hostia dostali aj do vedenia. V presilovke pri vylúčení Sama Steela kapitán Nick Suzuki bleskovo prihral Slafkovskému stojacemu medzi útočnými kruhmi a ten rovnako pohotovou strelou dostal Montreal do vedenia.
Dvanásť bodov v 8 zápasoch
Bol to pätnásty gól a 32. bod v podaní 21-ročného Košičana v aktuálnej sezóne NHL. Z posledných ôsmich zápasov má bilanciu 6+6 a to vo dvoch prípadoch vôbec nebodoval. Montreal napokon vyhral až v predĺžení, úspešným strelcom bol bodonosný obranca Lane Hutson.
„Snažím sa tvoriť hru, ale aj dostávať puk do bránky. Na ľade sa cítim výborne. Lepšie vidím hru a som schopný ju viac tvoriť. Darí sa mi a bodaj by to takto pokračovalo každý hokejový večer. Chce to len naďalej pracovať a zotrvať v správnom nastavení,“ uviedol Juraj Slafkovský podľa webu NHL.
Osem presilovkových gólov
Slafkovský je jeden z piatich hráčov Canadiens, ktorí v tejto sezóne prekročili hranicu 30 kanadských bodov. Na čele je Suzuki so 46 bodmi, ale slovenský krídelník sa už vyrovnal kapitánovi v počte gólov v presilovkách. Obaja sú na čísle osem.
„Takmer v každom zápase si vieme utvoriť dostatok šancí, aby sme zvíťazili. Cítim, že z tohto tímu sa stáva konkurencieschopná značka a môžeme si to rozdať s hocikým. Víťazstvo nikdy nie je vopred garantované, ale naša súčasná pozícia je veľmi dobrá,“ nadchol sa tréner Martin St. Louis.