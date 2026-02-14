Slafkovský a Dvorský dúfajú v 1. miesto. Dúfame, že Fíni vyhrajú za tri body

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Slováci na zimnej olympiáde 2026: Program po dňoch, zastúpenie máme vo všetkých šiestich olympijských lokalitách - VIDEO, FOTO
Slovenskí hokejisti síce v sobotu na olympijskom turnaji v Miláne podľahli Švédsku 3:5, no gól 39 sekúnd pred koncom znamenal, že môžu skončiť v B-skupine na 1. mieste, ktorý by ich „katapultoval“ priamo do štvrťfinále. Rozhodne večerný duel Fínska s Talianskom – ak Fíni zvíťazia v riadnom hracom čase, Slováci definitívne obsadia prvé miesto.
Správny čas, správne miesto
Kľúčový moment prišiel v záverečnej presilovke. Juraj Slafkovský vypálil a Dalibor Dvorský pohotovo dorazil puk do siete. „Bolo to niečo neskutočné. Ani som nevedel, koľko zostáva do konca. Vedel som akurát, že už končí presilovka a mali by som vystreliť. Poslal som to na bránku. ‚Dali‘ to super dosledoval a už sme sa potom len tešili,“ povedal Slafkovský pre STVR.
Optimistická prehra so Švédskom. Išli sme do toho až do samého záveru, tešil sa obranca Gernát - FOTO
Dvorský jeho slová potvrdil a opísal situáciu z vlastného pohľadu: „Juro tam vystrelil, brankárovi preskočil puk a ja som bol v správnom čase na správnom mieste a iba som to doťukol do prázdnej bránky. Sledoval som puk a keď som videl, že Juro strieľa, snažil som sa ísť do bránky,“ uviedol takisto pre STVR.
Postupová matematika
Slováci si uvedomovali aj postupovú matematiku. „Postupovú matematiku sme vedeli a, samozrejme, ešte dúfame, že Fíni vyhrajú ten zápas. A uvidíme, ako to bude dnes večer,“ priznal Slafkovský. Rovnaké želanie vyslovil aj Dvorský: „Šesť bodov v tejto skupine je super. Dúfam, že teraz Fíni vyhrajú za tri body a postúpime ako prví.“
Postupová matematika je jasná. Kedy Slováci postúpia priamo do štvrťfinále a kedy najbližšie hrajú? - FOTO
Samotný duel označili útočníci za mimoriadne náročný. „Bol to náročný zápas. Švédi majú skvelý tím. Nakoniec sme to celkom dobre zvládli. Teraz si musíme počkať, ako dopadnú ostatné zápasy,“ povedal Dvorský. Slafkovský priznal, že výkon nebol bezchybný: „Všetci sme odviedli dobrú robotu na tento výsledok. Samozrejme, nebolo to perfektné. Nebudeme si klamať. Švédi nás v tretej tretine prevýšili. Niekto hore to tam však takto zariadil a berieme to.“
Pre Slafkovského to bol už tretí presný zásah na turnaji a celkovo desiaty gól na olympijských hrách, ak rátame aj Peking 2022. „Som rád, že mi to tam padlo,“ dodal mladý útočník.