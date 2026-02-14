Postupová matematika je jasná. Kedy Slováci postúpia priamo do štvrťfinále a kedy najbližšie hrajú? - FOTO

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Slováci na zimnej olympiáde 2026: Program po dňoch, zastúpenie máme vo všetkých šiestich olympijských lokalitách - VIDEO, FOTO
Tretie víťazstvo v troch dueloch základnej skupiny B neprišlo. Slovenskí hokejisti prehrali so Švédskom 3:5, napriek tomu v prípade triumfu Fínov nad domácim Talianskom môžu postúpiť priamo do štvrťfinále.
Akákoľvek strata bodov Suomi však môže zarmútiť nielen hokejistov spod Tatier, ale aj ich samotných, keďže takisto hrajú o dobrú východiskovú pozíciu do play-off.
Za Slovensko sa postupne presadili Juraj Slafkovský strelou z ťažkého uhla, obranca Martin Gernát a azda najdôležitejší gól zaznamenal Dalibor Dvorský len 39 sekúnd pred koncom tretej tretiny.
Práve tento presný zásah môže znamenať postup medzi najlepšiu osmičku turnaja, zatiaľ čo ďalšie tímy sa o túto poctu ešte len pobijú.
Slovenskí hokejisti mali v hlavách myšlienku priameho postupu do štvrťfinále. Vedeli, že ak vyhrajú a remizujú, nemusia sa spoliehať na pomoc Fínov. Priznal to aj Slafkovský.
Ak by prehrali, avšak maximálne len o dva góly, tak by mohli ísť medzi najlepšiu osmičku v prípade triumfu Suomi nad domácimi Talianmi.
A práve táto posledná menovaná alternatíva je realitou. Slováci budú pozorne sledovať „krajinu tisícich jazier“ v akcii.
Celá postupová matematika mohla trochu zahrať rolu v hlavách slovenských hokejistov, s ktorou sa však prvé dve tretiny výborne pasovali a dali na to akoby zabudnúť.
Tretia tretina však patrila Švédom a len 39 sekúnd pred koncom tretej tretiny znova vrátil nádej fanúšikom spod Tatier v neskutočné prvé miesto v nabitej skupine B.
Bizarná situácia nabrala grády, keď sa po poslednej sírene tešili Slováci, hoci v skutočnosti prehrali o dva góly. Švédi, ktorí triumfovali, smútili.
Ak by favoriti z Fínska zvládli súboj s Talianskom, Slováci by ovládli skupinu. Povedal by to nejaký veľký optimista? Hokejisti spod Tatier sa zomkli a kolektívnymi výkonmi si túto počesť môžu zaslúžiť.
Minitabuľka troch tímov medzi Fínskom, Švédskom a Slovenskom by rozhodovali góly vo vzájomných zápasoch, respektíve ich rozdiel. Ten majú najlepší poslední menovaní, potom Suomi a „tri korunky“.
Slováci by si tak zahrali až v stredu 18. februára, kde by narazili na víťaza play-off stretnutia o postup medzi najlepšiu osmičku.
Bolo by to proti tímu, ktorý by hral dva duely za dva dni, zatiaľ čo zverenci Vladimíra Országha mali tri dni voľna. To by mohla, ale aj nemusela byť rozhodujúca výhoda.
Ak by Taliani bodovali proti Fínsku, hokejisti spod Tatier by boli v akcii už v utorok 17. februára. Suomi však vedú a jasne prevyšujú domácich, takže to vyzerá optimisticky pre štvrťfinálové vyhliadky Slovákov.