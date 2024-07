Skutočný príbeh ženy, ktorá založila svetoznámu vinársku značku

„Nicole Clicquotová bola pozoruhodná žena,“ tvrdí spisovateľka Helen Frippová. „Pochádzala z bohatej rodiny a z finančnej stránky nebola nútená ponechať si vinohrady a pokračovať vo vinárskej tradícii. Z historických prameňov však vieme, že vinárstvom bola priam posadnutá, často zahĺbená do účtovných kníh pracovala do neskorej noci a premýšľala nad spôsobmi, ako zlepšiť výrobu vína.“

Kráľovná šampanského je historický príbeh inšpirovaný životom Nicole Clicquotovej. Ženy, ktorá sa rozhodla ísť vlastnou cestou a vybudovala najznámejšiu značku šampanského na svete na prelome 18. a 19.storočia.

Francúzsko, rok 1789.

Pred pár dňami sa začala revolúcia, ktorá do Remeša, kde žije Nicole, ešte nedorazila. No už sa objavujú prvé boje, strety s vojakmi, začínajú zomierať ľudia. Keď pred jej očami zomrie pekár Daniel, ktorého mala rada ako vlastného otca, zaprisahala sa, že bude pracovať, získa bohatstvo a moc a oboje využije na dobrú vec. Nie ja ničenie a zabíjanie. Vtedy mala dvanásť rokov…

Nicole rastie, objavuje čaro viniča, hrozna a vína. Spozná Francoisa, ktorý ju naučí všetko o vinárstve, výrobe šampanského, o degustácii, starostlivosti o viniče. Zamilujú sa, čoskoro sa vezmú a narodí sa im dcérka. Dokonca sa stretne s Napoleonom…

Francúzsko 1805.

Z Nicole Clicquotovej je zrazu vdova, jej milovaný Francois zomrel príliš mladý. A starostlivosť o vinohrady zdedené po manželovi bola jediná šanca, ako neprísť o strechu nad hlavou. Ako zabezpečiť dcérku do budúcnosti.

Nevšímala si reči neprajníkov, že vo vinárskom podnikaní ženy nemajú miesto. Zakrátko ohúrila degustačnú komisiu svojím majstrovstvom, no jedného dňa sa náhodou dozvie, aké šokujúce chýry kolujú o jej manželovi. Jeho smrť vraj súvisí so strašným tajomstvom, ktoré je hanbou aj pre Nicole. Odrazu sa proti nej spolčí celé mesto.

Zlomená Nicole, ktorej klebety pošpinili meno, sa obráti na manželovho dlhoročného priateľa, obchodného zástupcu Louisa. Keď spolu ochutnajú vynikajúci ročník „kométového“ vína, uverí, že sa jej podarí nakloniť si šťastenu na svoju stranu. Obchod s vínom je však tvrdý, obzvlášť pre ženu v tých časoch. Než sa Nicole zapíše do histórie vinárstva, prejde ešte veľmi tŕnistú cestu.

Kráľovná šampanského vás vezme do sveta vína. Zažijete pestovanie a ošetrovanie viničov, oberačku aj lisovanie. Pozriete sa na zmiešavanie odrôd a stáčanie fliaš v pivniciach, ich pomalé obracanie.

Nicole Veuve Clicquotová – to veuve je z francúzštiny vdova – sa však preslávila aj objavom odkaľovania. Od začiatku hľadala spôsob, ako môže byť jej šampanské čírejšie a perlivejšie. Aby bolo dokonale čisté ako Božie oko, čo sa dovtedy nikomu nepodarilo. Fľaše sa totiž časom zakalili a strácali na hodnote. Dobre sa predávalo iba číre šampanské a veľa tovaru vyšlo kvôli usadenine navnivoč.

Ona vymyslela spôsob, ako dosiahnuť čírosť a nezakalené fľaše. Tým získala obrovský náskok pred inými.

„Pozrite. Usadenina je už takmer pri zátke, pripravená vykĺznuť z fľaše a pritom nenaruší moje bublinky.“

Nicole zložila kovový drôtik z korku, palec položila na zátku, aby cítila tlak, a čakala, kým vzduchová bublina oddelí usadeninu od čistého vína. Keď k tomu prišlo, nastal jej čas. Šikovným pohybom vytiahla zátku, usadenina vystrelila von a šampanské zostalo čisté. Rýchlo fľašu znova zazátkovala a ukázala jej obsah Louisovi.

„Pozrite! Priehľadné ako diamant a neprišli sme ani o kvapku. Keď je fľaša v tejto polohe, usadenina potrebuje menej času, aby sa zosunula k zátke. Zároveň to skráti výrobu. Celý proces trvá o polovicu kratšie!“

„Dofrasa! To je geniálne!“ Louis schytil fľašu a znova ju podržal proti svetlu. „Priezračné ako Božie oko. Kristepane, koľko týždňov práce s každou fľašou to ušetrí…“

Obrátil fľašu hore dnom a potom znova späť.

„Je to jednoduché ako facka. Len pár nápadov a zlepšení prastarej techniky a ušetrí nám to tisíce hodín práce.

V tých časoch nebolo pre ženu jednoduché uplatniť sa nielen vo vinárstve, ale v podnikaní všeobecne, keďže išlo o čisto mužský svet. Prečo si nezvolila jednoduchšiu cestu, znova sa nevydala a nezariadila si pohodlný život aj s rodinou v Remeši? Práve tieto otázky podnietili autorkinu fantáziu, keď pátrala v archívoch vinárstva v Remeši.

Prešlo dvesto rokov a Veuve Clicquot je luxusná medzinárodne uznávaná značka a zároveň symbol jedného z najkvalitnejších druhov šampanského v tomto podnikaní.

Milan Buno, knižný publicista

