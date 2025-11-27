Skrátené legislatívne konanie v prípade ÚOO nie je zákonné. Žilinka vysvetlil, v čom vidí problém

Žilinka upozornil, že zákon jasne stanovuje, za akých podmienok je možné vykonať skrátené legislatívne konanie.
Kristína Valovičová
Redaktorka domácej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Maroš Žilinka
Generálny prokurátor Maroš Žilinka. Foto: archívne, SITA/Branislav Bibel.
Slovensko Iné správy Iné správy z lokality Slovensko

Generálny prokurátor Maroš Žilinka si stojí naďalej za tým, že skrátené legislatívne konanie v súvislosti so zrušením Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) nespĺňa zákonné podmienky.

Skrátené legislatívne konanie

Vo štvrtok vystúpil v rámci Hodiny otázok v pléne parlamentu aby vysvetlil, prečo je to tak. Žilinka upozornil, že zákon jasne stanovuje, za akých podmienok je možné vykonať skrátené legislatívne konanie.

Vysvetlil, že ide o mimoriadne okolnosti, keď sú napríklad ohrozené základné ľudské práva a slobody, je ohrozená bezpečnosť, alebo štátu hrozia značné hospodárske škody. „Navrhovateľ prakticky v návrhu neuviedol jeden jediný konkrétny dôvod na to, aby bolo vykonané skrátené legislatívne konanie,“ vyhlásil Žilinka.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Prerušená odpoveď

Nebolo podľa neho uvedené ani to, aké základné ľudské práva a slobody by mohli byť ohrozené, respektíve aké boli ohrozované alebo porušované, keď si to vyžaduje bezprostredný mimoriadny a okamžitý zásah zákonodarcu. A to napriek tomu, že podľa vyjadrení politikov bola príprava návrhu dlhodobá.

„Čo sa zmenilo za niekoľko dní, týždňov a mesiacov, a dovolím si povedať, že aj niekoľko rokov?“ uviedol Žilinka. Generálny prokurátor chcel pokračovať vo vysvetľovaní toho, prečo skrátené legislatívne konanie nie je v tomto prípade zákonné, no jeho odpoveď prerušili pre vystúpenie predsedu Ústavného súdu SR Ivana Fiačana.

Vláda v sobotu 22. novembra na mimoriadnom rokovaní schválila návrh zákona o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Zo schváleného návrhu vyplýva, že doterajší Úrad na ochranu oznamovateľov sa ku dňu účinnosti zákona ruší a nový úrad sa stáva jeho právnym nástupcom, preberá všetky jeho práva a povinnosti. Návrh zákona konkrétne zriaďuje nový nezávislý Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Zároveň kabinet schválil aj návrh na skrátené legislatívne konanie o predmetnom návrhu.

Viac k osobe: Ivan FiačanMaroš Žilinka
Firmy a inštitúcie: Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnostiÚstavný súd SR
Okruhy tém: Generálny prokurátor Hodina otázok v NR SR Predseda Ústavného súdu SR Skrátené legislatívne konanie Úrad na ochranu oznamovateľov

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk