Škandalózne rozhodnutie brankára Greifa. Odmietol prísť na reprezentačný zraz

Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona musí pred duelmi v Severnom Írsku a doma proti Luxembursku v európskej časti kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta riešiť ďalšie komplikácie. Účasť na zraze totiž odmietol brankár Dominik Greif, ktorý na klubovej úrovní pôsobí vo francúzskom Lyone.
„Dominik Greif odmietol prísť na tento zraz. Nastúpil v nedeľu popoludní doma, proti jeho tímu hral Mário Sauer. Tréner potrebuje mať na pondelkový míting o 15.30 h všetkých hráčov k dispozícii. Pôvodný let bol z Lyonu do Budapešti v pondelok tak, že by prišli až o pol piatej. Obaja dostali tri možnosti, ako sa dostaviť načas. Prvá bola, že by šli po zápase vlakom do Ženevy, prespali tam a dnes ráno leteli do Viedne. Túto možnosť prijal Mário Sauer,“ informovala v pondelok mediálna manažérka Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Monika Jurigová.
„Druhú alternatívu mal Dominik prespať doma, autom šiel do Ženevy a letel do Viedne. Tretia možnosť bola letieť ráno z Lyonu cez Brusel do Viedne. Keďže ani jedna z možností mu nevyhovovala, rozhodol sa, že na tento zraz nepríde. Hráči, ktorí hrali zápasy v nedeľu večer, tak do Senca na míting prídu. Dokonca Schranz s Haraslínom po ligovom zápase sadli do auta a pricestovali,“ pokračovala.
Prezradila tiež, že výnimku od trénera dostal iba Dávid Ďuriš: „Bol ochotný po zápase sadnúť do auta a šoférovať 6 hodín, aby stihol lietadlo v Osle. To sa nám však zdalo ako veľmi riskantné, tak letí v pondelok na obed z Trondheimu a príde pred siedmou,“ uviedla Jurigová. Dominika Greifa v národnom tíme nahradí Dominik Takáča.
Hrozí, že Calzona bude musieť oželieť aj štart ďalších hráčov. „Stanislav Lobotka podstúpi vyšetrenie a uvidíme, ako na tom je. Rovnako vyšetrenia absolvuje aj Ivan Schranz. Zostávame v spojení s Dávidom Hanckom, jeho rozhodnutie rešpektujeme a držíme im palce, nech sa všetko podarí. Pokiaľ to bude možné, tak spravíme všetko pre to, aby bol k dispozícii a pomohol mužstvu,“ doplnila.
Slovenskí futbaloví reprezentanti v boji o MS 2026 získali v septembri šesť bodov a sú na čele hodnotenia A-skupiny. V októbri ich čakajú stretnutia v Severnom Írsku (10.10.) a v Trnave proti Luxembursku (13.10.).