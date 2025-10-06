Jobovka pre slovenských fanúšikov. Lobotka sa zranil, naše postupové plány dostali trhlinu

Pilier slovenskej futbalovej reprezentácie Stanislav Lobotka nedohral nedeľňajší zápas talianskej Serie A 2025/2026 proti FC Janov. Defenzívny stredopoliar SSC Neapol krátko pred polčasovou prestávkou nútene striedal a nahradil ho Škót Billy Gilmour.
Ako referuje web talianskeho denníka Gazzetta dello Sport, Lobotka pocítil problémy svalového charakteru, pravdepodobne v oblasti stehenného svalu alebo slabín. Čakajú ho tak ďalšie vyšetrenia na určenie presnej diagnózy a dĺžky absencie, čo môže ovplyvniť aj jeho účasť v reprezentácii.
Slovenskí futbalisti pokračujú v boji o MS 2026. Koho nominoval kouč Calzona na októbrové zápasy? Príde Hancko? - VIDEO
Práve pre národné mužstvo, ktoré bojuje v kvalifikácii o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta, je Lobotka nenahraditeľným hráčom. V prípade, že sa potvrdia najhoršie obavy, tridsaťročný rodák z Trenčína by mužstvu trénera Francesca Calzonu chýbal v najbližších dvoch kvalifikačných stretnutiach – v piatok v Severnom Írsku a v pondelok doma proti Luxembursku. „Ďalšie okolnosti okolo nášho Futbalistu roka zverejníme okamžite, ako budeme vedieť viac,“ napísal na svojom webe Slovenský futbalový zväz (SFZ).
Ján Mucha: S Calzonom nemám žiadny problém. V Slovane sa niektorí správajú neprofesionálne (rozhovor V športovom SITE)
Slováci sú zatiaľ lídrom kvalifikačnej A-skupiny. Na konte majú plný počet šesť bodov, keď v septembri najprv doma zdolali Nemcov (2:0) a potom vyhrali aj v Luxembursku (1:0). Zo skupiny postúpi priamo na šampionát iba jej víťaz. Tím z druhej priečky bude mať šancu na „reparát“ v baráži.
Slovensko v kvalifikácii o postup na MS vo futbale 2026:
- program a výsledky
4. september 2025: SLOVENSKO – Nemecko 2:0 (1:0)
7. september 2025: Luxembursko – SLOVENSKO 0:1 (0:0)
10. október 2025: Severné Írsko – SLOVENSKO (20:45)
13. október 2025: SLOVENSKO – Luxembursko (20:45)
14. november 2025: SLOVENSKO – Severné Írsko (20:45)
17. november 2025: Nemecko – SLOVENSKO (20:45)