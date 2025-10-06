Jobovka pre slovenských fanúšikov. Lobotka sa zranil, naše postupové plány dostali trhlinu

„Ďalšie okolnosti okolo nášho Futbalistu roka zverejníme okamžite, ako budeme vedieť viac,“ napísal na svojom webe Slovenský futbalový zväz (SFZ).
Italy Soccer Serie A
Stanislav Lobotka v súboji s Adrienom Rabiotom v nedávnom zápase SSC Neapol proti AC Miláno. Foto: SITA/AP
Pilier slovenskej futbalovej reprezentácie Stanislav Lobotka nedohral nedeľňajší zápas talianskej Serie A 2025/2026 proti FC Janov. Defenzívny stredopoliar SSC Neapol krátko pred polčasovou prestávkou nútene striedal a nahradil ho Škót Billy Gilmour.

Ako referuje web talianskeho denníka Gazzetta dello Sport, Lobotka pocítil problémy svalového charakteru, pravdepodobne v oblasti stehenného svalu alebo slabín. Čakajú ho tak ďalšie vyšetrenia na určenie presnej diagnózy a dĺžky absencie, čo môže ovplyvniť aj jeho účasť v reprezentácii.

Práve pre národné mužstvo, ktoré bojuje v kvalifikácii o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta, je Lobotka nenahraditeľným hráčom. V prípade, že sa potvrdia najhoršie obavy, tridsaťročný rodák z Trenčína by mužstvu trénera Francesca Calzonu chýbal v najbližších dvoch kvalifikačných stretnutiach – v piatok v Severnom Írsku a v pondelok doma proti Luxembursku. „Ďalšie okolnosti okolo nášho Futbalistu roka zverejníme okamžite, ako budeme vedieť viac,“ napísal na svojom webe Slovenský futbalový zväz (SFZ).

Slováci sú zatiaľ lídrom kvalifikačnej A-skupiny. Na konte majú plný počet šesť bodov, keď v septembri najprv doma zdolali Nemcov (2:0) a potom vyhrali aj v Luxembursku (1:0). Zo skupiny postúpi priamo na šampionát iba jej víťaz. Tím z druhej priečky bude mať šancu na „reparát“ v baráži.

Slovensko v kvalifikácii o postup na MS vo futbale 2026:

  • program a výsledky

4. september 2025: SLOVENSKO – Nemecko 2:0 (1:0)
7. september 2025: Luxembursko – SLOVENSKO 0:1 (0:0)
10. október 2025: Severné Írsko – SLOVENSKO (20:45)
13. október 2025: SLOVENSKO – Luxembursko (20:45)
14. november 2025: SLOVENSKO – Severné Írsko (20:45)
17. november 2025: Nemecko – SLOVENSKO (20:45)

