Matovič vypenil: Médiá manipulujú s výsledkami Infostatu, ale my propagandistom opäť vytrieme kocúra

Šéf Hnutia Slovensko a bývalý premiér Igor Matovič reaguje na výsledky štátneho prieskumu Infostatu, ktorý priniesol prekvapivé výsledky.
Ak by sa parlamentné voľby konali v septembri, podľa štátneho prieskumu by ich vyhrala vládna strana Smer-SD s výsledkom 20,2 percenta. Tesne by zvíťazila nad Progresívnym Slovenskom, ktoré by volilo 20,1 percenta respondentov. So značným odstupom by tretí skončil Hlas-SD so ziskom deviatich percent.
Nasledujú Republika (8,9 percenta), Kresťanskodemokratické hnutie (8,6 percenta), strana Sloboda a Solidarita (6,1 percenta), Hnutie Slovensko (5,3 percenta) a Demokrati (5,1 percenta). SNS by skončila mimo parlamentu s výsledkom 3,1 percenta.
Matovič hovorí o manipulácii
Výsledky štátneho prieskumu Infostatu sa tak zásadne odlišujú od meraní súkromných agentúr, ktoré dlhodobo ukazujú víťazstvo Progresívneho Slovenska. Na správu zareagoval aj šéf Hnutia Slovensko Igor Matovič, ktorí vyčítal ako niektoré média prezentujú výsledky Infostatu.
Štátny prieskum výsledkami prekvapil, výhra Smeru a matovičovci na hranici zvoliteľnosti
„Dnes zverejnil štátny Infostat prieskum. Vyplynulo z neho, že PS od ich posledného zverejneného prieskumu v marci padlo z 24,8 na 20,1 percenta. Zároveň z neho vyplynulo, že Hnutie Slovensko narástlo z marcových 3,4 na 5,3 percenta. Čo si myslíte, aký nadpis vypotil istý ‚mienkotvorný‘ denník? No predsa: Voľby by nevyhralo PS, Matovič kúsok od debaklu,” kritizoval Matovič.
Líder hnutia Slovensko hovorí o manipulácií verejnej mienky. „Ak by neboli propagandistický plátok, tak by nadpis znel: ‚PS podľa Infostatu stratilo od marca 4,7 percenta, Matovič získal 1,9 percenta.‘ Len to by sme od nich chceli veľa. Trápne, ale nevadí. Múdri ľudia tieto manipulácie vidia a rozhodnú sa vlastnou hlavou. A propagandistom vytrieme opäť kocúra,“ odkázal.
Opozícia si len prelieva percentá
Matovič dlhodobo vyčíta opozičným stranám, že vylučujú Hnutie Slovensko zo spolupráce a vytesňujú ich aj z organizovania protivládnych protestov.
Zároveň upozorňuje, že matematika nepustí a opozičný štvorlístok Progresívne Slovensko, SaS, KDH a Demokrati si medzi sebou len prelievajú percentá, no nemajú na to, aby vládu Roberta Fica sami porazili. Matovič kolegov z opozície podpichuje aj tým, že od začiatku roka nedosiahli v preferenciách nárast, ale práve naopak, sú v mínuse.
„Pravda oslobodzuje. Presne pred rokom mala Šimečkova vyvolená opozičná elita (PS+SaS+KDH+Demokrati) v prieskume agentúry NMS 42,6 percenta. Dnes tá istá partička má 41,3 percenta … ALE červený stranícky denník PS píše, že v prieskume NMS je PS už pri 25 percentách,“ napísal nedávno Matovič na sociálnej sieti.
Samoopíjanie rožkom
„Sú 2 roky od volieb, voľby za dverami a my si budeme dokedy takto klamať? PS malo pred rokom také isté percentá ako má dnes, celá Šimečkova partia ich mala vyššie pred rokom ako dnes … ale my sa miesto pravdy budeme samoopíjať rožkom,“ kritizoval ďalej Matovič.
Podľa bývalého premiéra rozdiel medzi progresívcami a Smerom sa nezväčšuje kvôli schopnosti PS, ale kvôli neschopnosti Smeru. Zdôrazňuje, že „Šimečkova vyvolená opozičná elita“ má v októbrovom prieskume menej ako pred rokom a s takýmito percentami nemá šancu svojich politických súperov poraziť.
„Šimečkovo PS samo mafiu neporazí. Preto treba vždy pozerať na súčet hlasov a hlavne zabrániť ich prepadu. Tvrdohlavosť Demokratov a prepad ich hlasov Ficovi zabezpečil vládu. Poučme sa,“ odkázal Matovič.
Matovičove ultimátom
Hnutie Slovensko vyzvalo Progresívne Slovensko, aby definitívne odmietlo povolebnú spoluprácu s Hlasom, v opačnom prípade matovičovci avizovali tlačovú konferenciu na 17. októbra, kde plánujú predstaviť zásadné informácie, ktoré rozhodnú budúce voľby.
„Chcem ho vyzvať ako lídra opozície, aby definitívne vylúčil akúkoľvek kolaboráciu s Hlasom. Ak to dokáže, my neurobíme tlačovku, ktorá bude kľúčová. Ak to nedokáže, pozývam na tlačovku, ktorá rozhodne budúce voľby,“ odkázal Matovič lídrovi progresívcov Michalovi Šimečkovi.