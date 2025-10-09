Huliak chce dať prácu Rómom a uprednostniť ich pred cudzími migrantmi. Strana vidieka čoskoro predstaví aj konkrétny návrh - VIDEO

Strana vidieka pripravuje návrh, ktorý podporí uplatnenie dlhodobo nezamestnaných Rómov. Informoval o tom minister cestovného ruchu a športu SR Rudolf Huliak na sociálnej sieti. „Dajme prácu radšej našim Rómom ako cudzím migrantom,“ vyhlásil Huliak.
Zamestnanie pre Rómov
„Na Rómov sme za posledných 10 rokov minuli viac ako 1,5 miliardy eur. Výsledky však takmer žiadne. Toto je čas zmeniť,“ uviedol ďalej s tým, že milióny eur na podporu Rómov očividne nefungujú.
Podľa ministra cestovného ruchu a športu Rómom treba dať šancu a prednosť pred cudzími migrantmi. Ako tiež upozornil, dnes pracuje na Slovensku okolo 120-tisíc cudzincov, no Rómovia sedia v osadách.
Zvýhodňovanie dlhodobo nezamestnaných Rómov
Strana vidieka preto navrhuje zvýhodňovanie dlhodobo nezamestnaných Rómov. „Je čas im dať príležitosť a ja im verím. Nie im sľubovať 500 eur, keď vás zvolia. Však pán Matovič?“ povedal tiež Huliak s tým, že Strana vidieka čoskoro predstaví aj konkrétny návrh.
„Pokiaľ Rómom nedáme šancu mať dôstojné zamestnanie, tak sa nič nezmení,“ uzavrel Huliak.