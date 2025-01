Sinner prežíva eufóriu s trofejou, ale stále ho máta klostebol. V apríli ho čaká vypočutie na Športovom súde

Pán nedotknuteľný, tenisový suverén, legenda či Nový Djokovič. Aj takého prívlastky neváhali použiť talianske médiá po úspešnej obhajobe titulu na Australian Open v podaní Jannika Sinnera.

Dvadsaťtriročný Talian prežíva vrchol eufórie, keďže po vlaňajšom US Open triumfoval aj teraz v Melbourne a spolu s lanským Australian Open natiahol sériu víťazných zápasov na tvrdom povrchu na grandslamových turnajoch na 21.

Lenže život má aj svoje menej prívetivé stránky a v prípade Sinnera bude takou aprílové vypočúvanie pred Športovým arbitrážnym súdom (CAS) v súvislosti s jeho stále nedoriešeným dopingovým prípadom spred takmer roka.

V marci 2024 mal dvakrát pozitívny test na stopy zakázaného steroidu klostebol, ale nezávislý tenisový tribunál ho zbavil pochybenia. Svetová antidopingová agentúra sa však odvolala na Športový arbitrážny súd (CAS) a ten žiada zákaz činnosti až na dva roky.

Doping popiera

Tenisový suverén, ktorý naložil vo finále v Melbourne Alexandrovi Zverevovi 3:0 na sety, vedome popiera svoj doping. Vypočutie na CAS bude mať 16. – 17. apríla. Sinner tvrdí, že zakázaný prostriedok stimulujúci tvorbu svalov sa dostal do jeho tela tak, že jeho vtedajší fyzioterapeut Giacomo Naldi použil sprej, ktorý ho obsahoval.

Sprej údajne potreboval na ošetrenie svojej reznej rany. Krátko na to svojmu zverencovi poskytol masáž a nedomyslel dôsledky.

Sinner reagoval prepustením Naldiho zo svojho tímu a rovnako tak fitness trénera Umberta Ferraru, ktorý poskytol sprej Naldimu. Jeden z dvoch trénerov staronového šampióna Austrálie Darren Cahill povedal, že ak sa niečo také udeje, „nikto nie je nepriestrelný“, ale verí, že Sinner „sa s týmto prípadom vyrovná tak dobre, ako ktokoľvek zo športovcov, koho som videl čeliť obrovskému tlaku.“

Bezpečné miesto

„Myslím si, že do veľkej miery považuje hranie tenisových zápasov za svoje bezpečné miesto. Práve tam môže robiť to, čo vie najlepšie, čomu rozumie, v čom je dobrý. Je to pre neho bezpečné miesto vstúpiť na dvorec a hrať zápasy. Nemusí tam myslieť na svoj dopingový prípad a všetky tie okolnosti, ktoré s ním súvisia,“ uviedol Cahill.

Čo antuka a tráva?

Sinner je nepochybný kráľ tvrdých povrchov v ére po Rogerovi Federerovi a pomaly odchádzajúcom Novakovi Djokovičovi. Na antuke Roland Garros v Paríži, resp. na wimbledonskej tráve v Londýne sa však ešte netešil z titulu a ani z postupu do finále. A práve to by chcel v najbližšom čase zmeniť v prípade, že sa úspešne obháji a očistí svoje meno aj na CAS.

„Je to určite tá vec, na ktorú práve teraz najviac myslím. Chcem byť kompletný hráč nielen na jednom povrchu, ale aj na ďalších dvoch. Moja minulá sezóna nebola na antuke ani na tráve vôbec zlá, Nadchádzajúca však môže byť lepšia,“ zamyslel sa 23-ročný Talian.

Chce sa zlepšiť

Sinner doložil, že v tréningovom procese sa sústredí práve na to, aby nachádzal cesty k zlepšeniu svojej hry na antuke aj tráve.

„Vložím do toho veľa energie a dúfam, že sa dostanem ďaleko aj na ostatných grandslamoch, ktoré sa nehrajú na tvrdom ihrisku,“ dodal úspešný obhajca z Melbourne Parku.