Talian Sinner obhájil titul na Australian Open, vo finále nedal šancu Nemcovi Zverevovi

Dvadsaťtriročný Talian Jannik Sinner sa stal najmladším multišampiónom Australian Open odvtedy, čo Jim Courier získal v Melbourne dva tituly po sebe v rokoch 1992 a 1993.

Sinner vo finále zdolal Nemca Alexandra Zverevea 6:3, 7:6 (4), 6:3 a v Melbourne Parku úspešne obhájil celkový triumf spred roka. Spolu s US Open 2024 ovládol už tretí grandslamový turnaj a potvrdil post svetovej jednotky.

Ani jeden brejkbal

Finále trvalo 2:42 h a víťaz v ňom nečelil ani jednému brejkbalu súpera. Dôležitý ukazovateľ kvality boli víťazné údery a nevynútené chyby. Sinner zahral 32 víťazných úderov popri 27 nevynútených chybách, o poznanie nervóznejší Zverev mal bilanciu pravdy 25:45.

Sinner pridal 36. víťazný zápas z posledných 37 stretnutí. Stále platí, že jedinú prehru od polovice augusta mu uštedril Carlos Alcaraz vo finále turnaja ATP 500 v Pekingu. Zvereva zdolal tretíkrát v kariére, druhýkrát na grandslamovom turnaji, ale stále má proti nemu negatívnu bilanciu 3:4.

(Ne)šťastné prasiatko

Sinner vyhral prvý set po jedinom brejku na 5:3, keď vzápätí pri svojom podaní uhral čistú hru a premenil prvý setbal. Druhý set bol ešte vyrovnanejší. Obaja hráči si držali podanie až do tajbrejku. V ňom za stavu 4:4 pri podaní Zvereva Sinner zahral nechytateľné „prasiatko“, keď sa loptička od pásky na sieti odrazila tesne do dvorca na súperovej strane. Mladší z finalistov sa ujal vedenia 5:4 a vzápätí dopodával do stavu 2:0 na sety.

Suverénny aj v treťom sete

V treťom sete sa Zverev dostal do problémov v šiestom geme pri svojom servise. Prvý brejkbal Sinnera ešte odvrátil, ale druhý už nie a na podaní bezchybný Talian za stavu 4:2 už doviedol set aj zápas do víťazného konca. Mečbal premenil víťazným obhodením, keď si predtým skrátením hry pritiahol Zvereva k sieti.

Dvadsaťsedemročný Zverev sa stal len siedmym hráčom v tzv. otvorenej ére tenisu, ktorý nepremenil na víťazstvo ani jednu zo svojich prvých troch účastí vo finále na grandslamových turnajoch. V roku 2020 prehral vo finále US Open s Rakúšanom Dominicom Thiemom, vlani na Roland Garros so Španielom Carlosom Alcarazom a aktuálne v Melbourne Parku so Sinnerom.