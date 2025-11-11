Šimon Nemec strelil prvý gól v novej sezóne NHL. Päť sekúnd pred koncom priniesol bod pre Devils - VIDEO

Slovenský hokejista Šimon Nemec sa v šestnástom zápase novej sezóny v NHL dočkal prvého gólu. Bol mimoriadne dôležitý, lebo znamenal zisk bodu pre jeho tím New Jersey Devils.
Nemec päť sekúnd pred koncom riadneho hracieho času strelou bez prípravy spred modrej čiary vyrovnal na 2:2 v súboji New Jersey proti New Yorku Islanders.
Išlo sa do predĺženia, ale domáci „diabli“ v ňom neuspeli. Víťazný gól Islanders strelil v čase 61:17 min Mathew Barzal. Nemec odkorčuľoval vyše 22 minút a okrem presného zásahu si zapísal aj plusový bod. Stal sa druhou hviezdou zápasu.
Mal len 5 sekúnd
„Veľmi som nemal čas špekulovať. Bolo to len päť sekúnd. Tak som zatvoril oči a vystrelil. Hala potom vybuchla nadšením. Bolo to ako streliť gól v play-off,“ opísal Nemec svoj gól pre zámorské médiá po zápase. Vo videu na webe Devils ešte dodal, že v poslednom čase si užíva zvýšenú porciu minút na ľade, keďže viacerí jeho spoluhráči z obrany sú zranení.
„Čím viac hrám, tým lepšie pre mňa. Viem, že musím byť trpezlivý a pripravený na všetko,“ skonštatoval 21-ročný rodák z Liptova.
Dostihol Slafkovského
Nemec má v novej sezóne NHL na konte 9 bodov (1+8) a v internom poradí Slovákov dostihol kamaráta a rovesníka Juraja Slafkovského na prvom mieste. Tretí je Martin Fehérváry so 6 bodmi (1+5).
Zo šiestich slovenských hokejistov, ktorí sa už predstavili v ročníku 2025/26, strelili aspoň jeden gól už piati. Defenzívny obranca Tampy Bay Erik Černák na neho stále čaká.
Tretíkrát do predĺženia
Hokejisti New Jersey v treťom zápase za sebou uhrali remízu po 60 minútach, predtým však zdolali hráčov Pittsburghu po nájazdoch a hokejistov Montrealu v predĺžení.
Celkovo majú Devils 11 výhier zo 16 zápasov v sezóne a s 23 bodmi sú na čele Východnej konferencie o bod pred Carolinou a Montrealom. Majú však odohraný o zápas viac.
Viac chýb ako šancí
„Rozhodli naše chyby pri súperových góloch. Odohrali sme dobrý zápas, ale nemôžeme mať viac chýb ako šancí na skórovanie,“ zhodnotil tréner New Jersey Sheldon Keefe prehru s NY Islanders na webe NHL.