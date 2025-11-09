Dalibor Dvorský spláca dôveru, proti Seattlu sa blysol gólom v presilovke

Slovenský hokejista Dalibor Dvorský sa v noci na nedeľu opäť gólovo presadil v zámorskej NHL. Dvadsaťročný útočník St. Louis Blues otvoril skóre duelu v presilovej hre proti Seattlu Kraken. Rodák zo Zvolena predviedol po prihrávke obrancu Fowlera vydarenú strelu z prvej.
Zaujímavé je, že aj pár sekúnd zakončoval veľmi nebezpečne, jeho strelu zastavila konštrukcia bránky brankára Grubauera. Blues si vytvorili dvojgólový náskok, no ten napokon neudržali a podľahli 3:4 po predĺžení.
Do štatistík sa zapísal aj Slafkovský
Dvorský odohral 11 minút a 13 sekúnd, pričom si odpykal aj dvojminútové vylúčenie za podrazenie. Po šiestich stretnutiach aktuálnej sezóny má na konte dva góly. Do štatistík sa zapísal aj Juraj Slafkovský, ktorý si pripísal asistenciu pri výhre Montrealu Canadiens nad Utahom Mammoth 6:2.
Kapitán Buffala musel z osobných dôvodov opustiť tím. Toto je dôležitejšie než hokej, vraví kouč
Slovenský krídelník sa podieľal na štvrtom góle svojho tímu, keď v 54. minúte tečoval strelu Mikea Mathesona a Cole Caufield následne dorazil puk do siete. Slafkovský odohral takmer 16 minút, pridal dva plusové body a celkovo má v sezóne deväť bodov za šesť gólov a tri asistencie.
Plusový bod pre Nemca
Víťazstvo oslávil aj obranca Erik Černák z Tampy Bay Lightning, ktorá zdolala Washington Capitals s krajanom Martinom Fehérvárym. Černák odohral necelých 19 minút a po záverečnej siréne sa zapojil do šarvátky s Jakobom Chychrunom. Fehérváry strávil na ľade 17 a pol minúty a zaznamenal jeden plusový bod.
Úroveň KHL sa zhoršila, hrajú tam priemerné tímy. Niekdajší lídri ako CSKA a SKA aktuálne patria medzi najslabších
V sobotu večer bol v akcii aj obranca Šimon Nemec, ktorý pri výhre nad Pittsburghom Penguins 2:1 po samostatných nájazdoch strávil na ľade takmer 27 minút, do štatistík si zapísal plusový bod a jednu zblokovanú strelu. O triumfe jeho tímu rozhodol nájazd Cottera.