NHL v Kanade a USA je totálne odlišná: Rovnaká liga, úplne iný svet. Náboženstvo oproti šou - VIDEO, FOTO

Zážitok na celý život. Či už ste skalný fanúšik alebo len zvedavý cestovateľ, zápasy najlepšej hokejovej ligy sveta vás vtiahnu do deja od prvej do poslednej minúty.
Je to šou, emócia, šport aj spoločenská udalosť v jednom. Výborne sa najete, kúpite si suveníry, zabavíte sa a odchádzate s úsmevom na tvári. No hoci je NHL spoločnou ligou Kanady a USA, rozdiely medzi americkou a kanadskou časťou sú obrovské.
Keď je hokej súčasťou šou
V Spojených štátoch je NHL súčasťou veľkej športovej rodiny, ale väčšinou nie jej najstarším dieťaťom. Americký futbal, basketbal či bejzbal majú často prednosť, a preto sa hokej snaží zaujať diváka inak, nielen dianím na ľade.
V mestách ako Los Angeles, New York či Washington je hokej skôr prémiovým podujatím ako každodennou vášňou.
Idete si tam pozrieť šou s úžasným svetelným sprievodom, videom na kocke, skvelým jedlom a dokonalou organizáciou. Každá sekunda podujatia má svoj zmysel a vy miestami neviete, kam smerovať svoju pozornosť.
Silná tradícia
Hokej v USA je zážitok pre všetky zmysly. V Bostone už cítiť, že ľudia hokeju rozumejú a prežívajú ho. Je to mesto so silnou hokejovou tradíciou, ktoré spája šport s históriou.
Bruins sú tam kult, aj keď mu konkurujú slávni Red Sox, Patriots či Celtics. Fanúšik v Bostone vie oceniť dobrý backcheck aj tvrdý hit – a ak tím prehrá, nebojí sa to povedať nahlas.
Neúspešné finále Stanley Cupu z roku 2019 proti St. Louis Blues je dodnes veľkým šrámom na duši bostonských športových priaznivcov.
No ak sa povie americká šou, musí zaznieť len Vegas Golden Knights. Je to úplne iná liga. Od prvého tónu hymny až po poslednú sirénu sa cítite ako na broadwayskom predstavení.
Svetlá, pyrotechnika, maskot, fanúšikovia v kostýmoch – to všetko robí z hokeja dokonalý produkt pre publikum, ktoré možno ešte pred pár rokmi ani netušilo, čo je zakázané uvoľnenie alebo nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou. A predsa odtiaľ odchádzate nabití energiou.
Zaujímavým príbehom je aj Florida Panthers. Ešte nedávno mali problém zaplniť štadión, vstupenky stáli pár dolárov a ľudia hokej brali ako doplnok k pláži. A v súčasnosti? Dvojnásobní šampióni, vypredané tribúny a hokejová eufória na juhu USA.
Naopak, Buffalo, jedna z dlhoročných hokejových adries, momentálne prežíva útlm – vstupenky kúpite niekedy aj za desať dolárov, tribúny zívajú prázdnotou a fanúšikovia cítia frustráciu.
Ak je hokej v USA šou, v Kanade je vierou. Od Montrealu po Vancouver, od Toronta po Winnipeg – hokej tam nie je len šport, ale súčasť identity.
Zápas NHL tu nie je spoločenskou udalosťou, ale rituálom. V Toronte sa rieši hokej od rána do večera. Každý má svoj názor na výkony Austona Matthewsa, každý sleduje, kto s kým trénuje, kto sa usmieva a kto nie. Médiá analyzujú každý detail a fanúšikovia poznajú hru do hĺbky.
Náboženstvo v Kanade
V Montreale je to ešte intenzívnejšie – tam je hokej doslova otázkou života a smrti. Canadiens majú históriu, ktorú cítiť na každom kroku. Aj keď tím nehrá ideálne, štadión Centre Bell je plný, vlajky vejú, hymna znie s emóciou a v hľadisku sa striedajú generácie fanúšikov.
Edmonton, Calgary, alebo Winnipeg sú menšie mestá s obrovským hokejovým srdcom. Ľudia tam dýchajú pre svoj tím. Aj keď ceny vstupeniek stúpajú, dopyt neklesá. Lístky sa vypredávajú, ľudia čakajú celé sezóny, aby videli svojich hrdinov naživo.
Kanadský fanúšik nie je pasívny pozorovateľ – je to znalec hry. Keď sa vyhrá, ale tím nehral dobre, ozve sa kritika. Keď sa prehrá, no výkon bol poctivý, publikum zatlieska.
Hovorí sa, že NHL je len jedna, kto zažil zápasy na oboch stranách hranice, vie, že to nie je úplne pravda. V USA je väčšia konkurencia – basketbal, bejzbal, americký futbal. Preto sa hokej musí predávať ako zábavný produkt, športová kvalita je, jednoducho, málo.
V Kanade má NHL výsadné postavenie, ktoré si drží celé desaťročia. Americké zápasy sú aj o svetlách, hudbe a šoubiznise. Kanadské o tradícii, rivalite a kvalite hry. V USA sa ľudia idú zabaviť, v Kanade idú žiť hokej.
Slovenský hokejista Šimon Nemec (vľavo) sa teší z gólu spoluhráča z New Jersey Brendena Dillona (v strede) v zápase, v ktorom New Jersey zvíťazilo nad Minnesotou 4:1.
New Yorku, New Jersey či Washington, tam je to viac spoločenská udalosť. V Toronte, Montreale či Edmontone je to vášeň, ktorá sa dedí z otca na syna.
Napriek tomu, keď zaznie hymna a puk padne na ľad, všetci prežívajú rovnaké emócie. Radosť, napätie, gól, víťazstvo. NHL spája oba svety, aj keď každý ju prežíva po svojom. Profiliga by nebola sama sebou bez Kanady, ani bez Spojených štátov amerických.
Musíte to zažiť
Nech už vás láka americká šou v Las Vegas, alebo tradičný hokejový ošiaľ v Toronte, NHL naživo je zážitok, ktorý sa nedá opísať – len zažiť.
