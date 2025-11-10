V Nemecku Slováci našli útok pre ZOH 2026, Sukeľ s Takáčom v ofenzíve prevýšili všetkých - VIDEO

Dva zápasy výborne a v treťom akoby došla energia. Slovenská hokejová reprezentácia na Nemeckom pohári v Landshute rozhodne nesklamala, ale chýbala tomu povestná čerešnička.v podobe obhajoby celkového triumfu.
Herne aj výsledkovo Slováci prevýšili Rakúšanov (6:2) aj Lotyšov (4:1), ale na dobre organizovaných Nemcov (0:3) tentoraz nemali nárok.
Slováci neobhájili triumf na Nemeckom pohári. Domácim hokejistom nestrelili ani gól
Pozitívne hodnotenie
Celkové druhé miesto na turnaji, kde Nemci, Lotyši aj Slováci skúšali hráčov pre budúcoročné zimné olympijské hry, však treba hodnotiť pozitívne. Mysli si to aj reprezentačný tréner Vladimír Országh.
„Turnaj musíme hodnotiť pozitívne, dva zápasy boli veľmi dobré. Hráči sa vydali naplno aj proti Nemcom, ale nestačilo to. Celkovo sme na turnaji hrali dobre ako tím, piati spolu vo všetkých troch pásmach na ľade,“ uviedol Országh v rozhovore pre JOJ Šport.
Chýbali dorážky aj aktivita
K nevydarenému zápasu proti Nemcom, ktorí za celý zápas nepustili Slovákov do vyloženej šance alebo brejkovej situácie, reprezentačný tréner doplnil:
„Nemci hrali veľmi dobre, strážili výborne predbránkový priestor, len ťažko sme sa dostávali do zakončenia. Na začiatku sme ubránili dve oslabovky aj o dvoch hráčov, ale namiesto toho, aby sme zápasové momentum získali, stratili sme ho po prvom inkasovanom góle. Taký je hokej, mali sme dosť času, aby sme sa vrátili do hry, ale nepodarilo sa nám to. Boli sme málo aktívni smerom dopredu. Odrazené puky, ktoré nahodili obrancovia, nemal kto pozbierať pred bránkou, chýbali dorážky.“
Päťgólový Sukeľ
Na turnaji v ofenzíve na seba upozornil najmä útok vedený Matúšom Sukeľom s krídlami Samuelom Takáčom a Oliverom Okuliarom. Sukeľ strelil vo dvoch zápasoch päť gólov a pri všetkých mu asistoval Takáč. Okuliar si v sumáre zapísal tri asistencie. V štúdiu TV JOJ hokejoví experti dokonca vyhlásili, že je to hotový štvrtý útok pre ZOH 2026 v Miláne.
„Som rád, že to Sukimu padá. Je to chalan, ktorý si to odmaká na oboch stranách ihriska a málokedy je odmenený gólmi. Teraz mu to padá, čo je výborné. Samuel Takáč mu to skvele dáva, rovnako Oliver Okuliar. Sme radi, ako sa im darí. Hrali skvele už na majstrovstvách sveta v Štokholme. Tam im to bohužiaľ nepadalo. Chémia medzi nimi je výborná. Som rád, že v tom pokračujú aj s gólovým efektom,“ cituje Országha denník Šport.
V decembri v Banskej Bystrici
Na Slovákov čaká v decembri ešte jedna turnajová previerka pred ZOH 2026 – Vianočný Kaufland Cup v Banskej Bystrici (10.- 12. 12.). Tam by chcel mať tréner Országh opäť k dispozícii čo najkvalitnejší tím zložený z najlepších hráčov pôsobiacich v Európe.
S Tatarom aj Hudáčkom?
Nemal by tam chýbať ani útočník švajčiarskeho Zugu Tomáš Tatar a zrejme ani Libor Hudáček z Třinca, ktorý sa na poslednú chvíľu ospravedlnil z Nemeckého pohára.
„Som rád, že aj nám sa podarilo poskladať dobrý tím už v Nemecku. Hľadali sme dvojičky – trojičky a niečo nám to už napovedalo. Na decembrovom domácom turnaji by sme radi videli ďalších hráčov smerom k olympiáde,“ doplnil Országh.