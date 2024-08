Šimkovičová obviňuje Demokratov, že majú „enormný záujem“ o kaštieľ Budmerice. Tí apelujú na jej predvolanie na výbor (video)

Mimoparlamentná strana Demokrati poukázala na to, že kaštieľ Budmerice v okrese Pezinok je od utorkového dňa pre verejnosť zatvorený, pretože ministerstvo kultúry ukončilo zmluvu o spolupráci s jeho prevádzkovateľom – obecnou spoločnosťou Obecné služby Budmerice, s.r.o.

Enormný záujem

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová reagovala stanoviskom, v ktorom obviňuje Demokratov z toho, že majú o kaštieľ „enormný záujem“. Poukazuje na to, že členmi tejto strany sú aj bývalí členovia OĽaNO, odkiaľ vzišla aj bývalá ministerka kultúry Natália Milanová.

„Je zrejmé, že celý mediálny cirkus, za ktorým stojí chránenec Demokratov starosta obce Jozef Savkuliak, je politicky motivovaný,“ uviedol rezort kultúry.

Savkuliak bol zvolený za starostu ako nezávislý kandidát. Podľa ministerstva je zaujímavé, že Eduard Heger sa ako premiér absolútne nezaujímal, ako Obecné služby Budmerice v národnej kultúrnej pamiatke bačujú.

„Vďaka jeho vtedajšej straníckej kolegyni, bývalej ministerke kultúry Natálii Milanovej, totiž dostal obecný podnik do vienka správu kaštieľa za veľmi lukratívnych podmienok a niektoré pozemky a budova, ktoré susedia s touto národnou pamiatkou, boli odpredané do vlastníctva obce za zlomok kúpnej ceny,“ tvrdí rezort kultúry.

Mimoriadny výbor a predvolanie ministerky

Demokrati v utorkovom live vysielaní spred kaštieľa v Budmericiach vyzvali poslancov výboru pre kultúru a média o okamžité zvolanie mimoriadneho výboru a predvolanie ministerky kultúry. Vysvetliť má svoje kroky a predstaviť ďalšie zámery s kaštieľom.

„Kaštieľ sme spolu s obcou Budmerice otvorili pre verejnosť v roku 2021. Tento nádherný príklad spolupráce medzi štátom a obcou sa stal miestom pre svadby, sobáše, ubytovanie a festivaly, ktoré prilákali tisíce návštevníkov. Dnes pre nás absolútne nepochopiteľne tento kultúrny stánok končí,“ povedal expremiér a podpredseda Demokratov Eduard Heger.

Strana sa obáva, že záujmom ľudí z ministerstva kultúry je využívať tento kaštieľ iba na súkromné účely, ako tomu bolo v apríli tohto roka, keď si tu ministerkin kolega Lukáš Machala usporiadal narodeninovú oslavu za symbolickú cenu.

„Takto vyzerá naštartovanie cestovného ruchu v praxi z dielne Slovenskej národnej strany, ktorá na jednej strane zriaďuje ministerstvo cestovného ruchu za desiatky miliónov eur a na druhej strane zatvára jeden z najkrajších kaštieľov na Slovensku,“ komentoval bývalý predseda Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá Kristián Čekovský.

Nepotvrdené tvrdenia

Podľa opozičnej strany Progresívne Slovensko (PS) je prípad Budmerického kaštieľa dôkazom diletantizmu a pomstychtivosti tejto vlády. Poukazuje na to, že ministerstvo vypovedalo Budmericiam zmluvu iba tri dni po tom, ako v kaštieli štátny tajomník Machala oslavoval päťdesiatku.

„Obec upozornila, že celý kaštieľ mal prenajatý na dva dni len za 100 eur. Ak by ministerstvu išlo o pomstu, nevyzeralo by to inak. Kvôli ich papalášizmu teraz obyvatelia prídu o dôležitú kultúrnu pamiatku,” povedala poslankyňa parlamentu Dana Kleinert (PS).

Hnutie hovorí, že tvrdenia ministerstva o tom, že Budmerice zanedbali starostlivosť o kaštieľ, sú nepodložené.

„V preberacom protokole z 31. júla, ktorý máme v rukách, o tom nie je ani zmienka. Obyvatelia Budmeríc navyše potvrdili, že kaštieľ nikdy nebol v lepšom stave,“ zdôrazňuje poslanec Marek Lackovič. Ako ďalej dodal, ak ministerstvo videlo chyby, malo s obcou hľadať riešenia, nie zo dňa na deň vypovedať zmluvu a zavrieť pamiatku pre verejnosť, navyše uprostred letnej sezóny. „Je to ukážkový príklad babráctva a zákernosti tejto vlády,” uzavrel.