Šimko z hrušky dole, teší sa OĽaNO a podľa Remišovej treba vymeniť aj šéfa SIS

Strana Demokrati očakáva od povereného premiéra Ľudovíta Ódora plán na zaistenie pokračovania policajnej práce bez politických zásahov. Mal by podľa nich predstaviť plán na najbližšie mesiace k tomu, ako zaistiť, aby polícia mohla naďalej vyšetrovať veľkú korupciu bez toho, aby do toho zasahovali politici.

Kľúčový je pokoj v polícii

Ako politický subjekt ďalej uviedol vo svojom stanovisku k odvolaniu povereného ministra vnútra Ivana Šimka, v predvolebnom období považujú za kľúčové, aby bol v polícii pokoj.

„Myslíme si však, že na zdravé fungovanie rezortu vnútra je potrebné, aby medzi ministrom a policajným prezidentom bol vždy prítomný vzájomný rešpekt a pochopenie svojich rolí a kompetencií každého z nich,“ uviedli Demokrati.

Vymeniť treba aj šéfa SIS

Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová uvítala Šimkov koniec vo funkcii ministra. Vo svojom stanovisku uviedla, že Šimko zastavil pozitívne zmeny, ktoré začali počas vládnutia kabinetu, ktorého bola i Remišová súčasťou, a dodala, že poverený šéf rezortu vnútra neprijateľným spôsobom zasahoval do práce polície.

„Je smutným paradoxom, že hlavným cieľom vlády pani prezidentky malo byť doviesť Slovensko bezproblémovo k parlamentným voľbám, no namiesto toho bude vláda bez ministra vnútra, ktorý je z pohľadu organizácie a zákonného priebehu volieb najdôležitejší. Práve ministerstvo vnútra priebeh volieb organizuje a zabezpečuje,“ skonštatovala a pripomenula i to, že prezidentka Zuzana Čaputová a premiér nekonajú vo veci výmeny šéfa Slovenskej informačnej služby. Remišová to považuje za problém, ktorý treba bezodkladne riešiť.

Polícia má naďalej rozviazané ruky

Hnutie OĽaNO a priatelia v statuse na sociálnej sieti k Šimkovmu odvolaniu skonštatovalo, že polícii naďalej ostávajú rozviazané ruky.

„Šimko z hrušky dole. Vyšetrovatelia zostávajú naďalej slobodní. Užívajte a zločincom choďte naďalej po krku,“ napísal predseda hnutia Igor Matovič v statuse na svojom profile.