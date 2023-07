Šéf SIS členstvom v Rade úradu pre reguláciu hazardných hier prekročil Odórovu „červenú čiaru“, tvrdia liberáli

Riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Michal Aláč svojím členstvom v Rade úradu pre reguláciu hazardných hier, ktorá rozhoduje o odvolaniach voči verdiktom úradu pre hazard, prekročil „červenú čiaru“, ktorú vytýčil predseda vlády Ľudovít Ódor ako podmienku možného odvolania z funkcie.

Konštatuje to strana Sloboda a Solidarita v súvislosti so zisteniami Investigatívneho centra Jána Kuciaka (ICJK). To informovalo o členstve Aláča v rade s tým, že tajná služba konflikt záujmov svojho šéfa pri výkone dvoch funkcií nevidí.

Možný konflikt záujmov

Podľa SaS je neprijateľné, aby funkciu šéfa tajných služieb zastával človek, ktorý je v možnom konflikte záujmov napríklad vtedy, ak sa SIS bude zaoberať prípadom z oblasti hazardu. „Dôvera v silové zložky nemôže prísť vtedy, ak máte podozrenia z možného zasahovania do vyšetrovania či podozrenia z vynášania,“ zdôraznila SaS.

ICJK na sociálnej sieti uviedlo, že Aláča do funkcie v rade vymenoval bývalý minister financií Peter Kažimír v roku 2019 a Aláč sa jej nevzdal ani po nástupe do SIS.

„Nejde síce o konflikt záujmov z pohľadu zákona, no je nezvyklé, aby popri riadení jednej z najvýznamnejších inštitúcií na ochranu štátu jej šéf vykonával ďalšiu funkciu,“ konštatuje centrum.

Odmena 500 eur za stretnutie

Samotný Aláč podľa ICJK tvrdí, že do funkcie ho navrhli ako osobu z akademického prostredia. Podľa portálu judikaty.info publikoval o hazarde jeden odborný článok v roku 2019.

„Rada úradu pre reguláciu hazardných hier rozhoduje o odvolaniach voči verdiktom úradu. Jej členovia dostávajú odmenu 500 eur za jedno stretnutie a stretávajú sa niekoľkokrát ročne,“ dodalo investigatívne centrum.