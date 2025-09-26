Šimečka vyhlásil, že Matovičovo hnutie zradilo opozíciu, po hlasovaní o ústave je spolupráca s ním nemožná – FOTO

Predsedu hnutia Progresívne SlovenskoMichala Šimečku prekvapila a mrzí faloš poslancov Hnutia Slovensko, hlasovanie o novele Ústavy SR považuje za koniec akýchkoľvek bližších úvah o spolupráci s nimi.
Ako uviedol po hlasovaní, v ktorom za pomoci niektorých matovičovcov prešla novela ústavy, Igor Matovič opäť pomohol Robertovi Ficovi. Šimečka zdôraznil, že bez pomoci Rastislava Krátkeho a Mareka Krajčího by škodlivá a zbytočná zmena Ústavy SR nikdy neprešla.
Kritika postupu Hnutia Slovensko
„Nebyť ich, Fico by dnes utŕžil veľkú politickú prehru. Je úplne jedno, ako veľmi Matovič po Ficovi vrieska v parlamente či na sociálnych sieťach – pravda je tá, že iba vďaka jeho zlyhaniam a štýlu politiky tu máme štvrtú Ficovu vládu, ktorá likviduje jednu oblasť našej spoločnosti za druhou,“ uviedol.
Medzi ústavnými zmenami boli aj články KDH, Majerského ich schválenie teší – VIDEO
Po hlasovaní tiež v parlamente uviedol, že novela ústavy ublíži ľuďom na Slovensku a spochybní miesto štátu v EÚ a jej právnom priestore. V súvislosti s matovičovcami tiež pripomenul ich štvrtkovú tlačovú besedu, kde vystupoval aj Krátky. Na nej poslanci Hnutia Slovensko opakovane deklarovali, že novelu predkladanú koalíciou nepodporia.
„Ako niekto dokáže takto zradiť, takto si pošliapať po jazyku ako kolegovia z Hnutia Slovenska, z večera do rána sa podvoliť Robertovi Ficovi? Za mňa je toto konečná. Lebo čomukoľvek čo dnes Igor Matovič alebo jeho poslanci povedia, sa jednoducho nedá veriť, keď to do niekoľkých hodín bez mihnutia oka zmenia,“ deklaroval šéf progresívcov. Dodal, že už mu nik nemá rozprávať, že Matovič je nejaký bojovník proti Ficovi.
Gröhling: Čierny deň Slovenska
„Toto je čierny deň Slovenska,“ skonštatoval predseda strany Sloboda a SolidaritaBranislav Gröhling. Zmena ústavy podľa neho bude postihovať určitých ľudí a naznačovať, že SR môže byť vyvedená z Európskej únie. Poukázal na závery Benátskej komisie. „Ale všetko to prebíja jedna vec, a to že Igor Matovič pomohol Robertovi Ficovi,“ vyhlásil. Kritizoval Hnutie Slovensko, ktoré sa prezentuje ako antikorupčné a bojujúce proti Ficovi, a potom jeho poslanci podporia zmenu ústavy.
„Toto je tá najväčšia hanba a dôkaz, že Igorovi Matovičovi nemôžete veriť,“ deklaroval rozhorčene. Gröhling to tiež označil za signál pre voličstvo Hnutia Slovensko, že opozícia mala záujem spolupracovať a podávala tomuto subjektu ruku, no spolupráca do budúcna nie je možná. Pripomenul tiež, že aj v minulosti, keď sa hlasovalo o stíhaní terajšieho premiéra Fica, pomohli mu tiež ľudia z Matovičovo hnutia. Spytoval sa, ako by s matovičovcami mohli do budúcna vládnuť.
Slovensko ukázalo, že zvíťazili zdravý rozum a hodnoty. SNS ďakuje každému poslancovi za schválenie zmeny ústavy
„Toto je jasný signál, že s Hnutím Slovensko sa nedá spolupracovať, že podporili Roberta Fica, a že cez noc nejakým zázračným spôsobom poslanci zmenili názor,“ vyhlásil. Na margo KDH, podobne ako Šimečka, poznamenal, že hoci novelu podporili, aspoň boli konzistentní a vopred to ohlásili.
Remišová: Fico klame kresťanov
„Strana Za ľudí má k téme ústavy absolútne jasný a konzistentný postoj, ktorý platil od začiatku až do hlasovania, pretože považujem za dôležité, aby sa ľudia mohli na slová politika vždy spoľahnúť. Zmena ústavy nebola otázkou hodnôt, ale snahou Fica oklamať kresťanov, prekryť konsolidáciu a rozdeliť spoločnosť aj opozíciu. Je absurdné, keď z pozície birmovaného komunistu Fico poúčal ľudí, kto je väčší kresťan, pričom on sám je prvým premiérom v histórii, ktorý si dovolil porušiť Vatikánsku zmluvu,“ zareagovala po hlasovaní o novele ústavy predsedníčka strany Za ľudíVeronika Remišová.
Dodala, že dúfa, že táto téma je uzavretá a vláda sa začne venovať skutočným problémom krajiny, namiesto rozdeľovania spoločnosti.
Demokrati sú šokovaní
Mimoparlamentná strana Demokrati je šokovaná z toho, že poslanci Hnutia Slovensko podporili návrh novely ústavy. „Ešte včera sme počúvali reči o tom, ako sa s Robertom Ficom nespolupracuje, pretože s mafiou sa nespolupracuje. Dnes je všetko inak. História sa, žiaľ, opakuje, rovnako ako pri vydávaní Roberta Fica na väzobné stíhanie, aj dnes najviac pomohol Robertovi Ficovi Igor Matovič so svojím hnutím,“ uvádzajú v stanovisku.
„Hnutie Slovensko a Igor Matovič rád vyhlasuje, ako „s mafiou nespolupracuje“, ako je on a jeho hnutie jediná reálna opozícia, dnes sme však videli, že sú to len reči. Konflikt, krik, hnev a útoky proti všetkým, a potom pomoc Ficovi, Smeru a Hlasu,“ kritizujú Demokrati. Poslanci sa obávajú, že táto novela ústavy, najmä čl. 7, môže oslabiť členstvo Slovenskej republiky v EÚ a NATO, čo je podľa Demokratov reálny cieľ Roberta Fica a jeho vlády.
Ľudské práva sa novelou ústavy ešte viac obmedzia, Amnesty International hovorí o zdrvujúcej správe
„Chceme veľmi jasne povedať, že budeme robiť všetko pre to, aby Slovensko zostalo riadny členom EÚ a NATO, a aby na Slovensku boli rešpektované ľudské práva všetkých občanov bez rozdielu,“ uzavrela strana.
Poslanci Národnej rady SR v piatok schválili návrh novely Ústavy SR, ktorá uznáva len dve pohlavia – muža a ženu, zakazuje osvojenia dieťaťa nezosobášeným párom, ako aj náhradné materstvo. Za návrh hlasovalo 90 poslancov z 99 prítomných, sedem bolo proti a nikto sa nezdržal.
Novelu podporili poslanecké kluby Smeru-SD, SNS a Hlasu-SD, s výnimkou Jána Ferenčáka, ktorý bol prítomný, ale nehlasoval, ako aj Kresťanskodemokratického hnutia (KDH), s výnimkou poslancov Františka Mikloška a Františka Majerského, a tiež všetci nezaradení poslanci okrem Ľubomíra Galka. Hlasoval za ňu aj poslanec Kresťanskej únie Richard Vašečka a dvaja poslanci z Matovičovho Hnutia Slovensko – bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí a Rastislav Krátky.