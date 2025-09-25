Dvaja poslanci KDH nechcú podporiť novelu ústavy. Mikloško odpovedá, či sa neobáva, že týmto krokom sklame svojich voličov - VIDEO

V Národnej rade sa má vo štvrtok určite uskutočniť hlasovanie o vládnej novele ústavy. Vyhlásil to premiér Robert Fico (Smer-SD), ktorý si myslí, že nie je dôvod na odklad hlasovania.
Poslanci mali o novele ústavy definitívne rozhodnúť už na júnovej parlamentnej schôdzi. Schválili si však presun hlasovania na september. Koalícia daný krok odôvodňovala tým, že návrh nemá garantovanú dostatočnú podporu od poslancov, teda 90 hlasov.
KDH podporí zmenu ústavy
Predseda KDH Milan Majerský vo štvrtok na tlačovej konferencii strany informoval, že KDH musí hlasovať za zmenu ústavy, pretože prešli ich pozmeňovacie návrhy. „KDH už dlhodobo vyjadrilo svoj postoj. Takmer 90 percent vecí prešlo do aktuálneho znenia ústavy z dielne KDH,“ povedal Majerský.
Koalícia plánuje tajné hlasovanie o novelizácii ústavy, tvrdí Dostál – VIDEO
„My kopírujeme náš program, náš hodnotový svet a zdôrazňujem, nie sú tam veci, ktoré sú náboženské. Sú to hlboko ľudské, humánne veci, ktoré ochraňujú človeka a ľudskú dôstojnosť, preto je aj našou morálnou cťou a povinnosťou zahlasovať za zmeny v ústave,“ vyzdvihol predseda KDH.
„Otázka je, či sa tak zachovajú aj iní politici, ktorí majú konzervatívne zmýšľanie a nazeranie na svet,“ zamyslel sa tiež Majerský. Podľa jeho slov jediný problém týchto nerozhodných poslancov je, že by „mali hlasovať s Ficom“. „Ja v tomto prípade nepozerám s kým hlasujem, ale za čo hlasujem,“ podčiarkol Majerský.
Pripomenul, že mali možnosť absolvovať stretnutie s Francúzkou Oliviou Maurel, ktorá je tvárou boja proti náhradnému materstvu, a ktorá bola nadšená tým, že takýto zákon na Slovensku je.
Premrhanie historickej šance?
V júni poslanci KDH František Mikloško a František Majerský odmietli podporiť finálne hlasovanie o zmene ústavy. Predsedu KDH sme sa pýtali, či tento postoj nebudú ich voliči – veriaci ľudia vnímať ako sklamanie, že konzervatívci premrhali takúto historickú šancu.
Benátska komisia odobrila novelu slovenskej ústavy, upozornila však na vágne formulácie
„František Mikloško a František Majerský povedali už v júni svoj názor na vec. Nie sú členmi KDH, ja im do svedomia vstúpiť neviem, mocensky prikázať nedokážem,“ reagoval na našu otázku Majerský. Podotkol tiež, že ako predseda KDH by bol najradšej, keby nielen členovia KDH, ale všetci členovia klubu zahlasovali za tieto ústavné zmeny, ktoré kopírujú ich hodnotový program.
Mikloško novelu ústavy nepodporí
V parlamente sme sa pýtali aj poslanca za KDH Františka Mikloška, či názor na hlasovanie o zmene ústavy nezmenil, respektíve, či sa neobáva, že týmto krokom sklame svojich voličov.
„Svoj názor nemením. Nebudem za to hlasovať. Mám na to vážne dôvody,“ reagoval Mikloško stručne na otázku. Politik tvrdí, že sa nedá hovoriť o sklamaní voličov, pretože voličská základňa KDH nie je podľa jeho slov v tejto téme jednotná a je veľa takých ľudí, ktorí nechcú, aby sa za novelu ústavy hlasovalo.
Novela ústavy
O novele ústavy sa má hlasovať vo štvrtok po 17.00 h. Do ústavy sa majú podľa návrhu zakotviť dve pohlavia – muž a žena. Pribudnúť má tiež zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za prácu. Ústavný zákon má upraviť i adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces.
Benátska komisia podľa právnikov potvrdila obavy o rizikách novely ústavy, znepokojivé sú najmä nedefinované pojmy
Úpravou sa má zároveň dosiahnuť suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach, pokiaľ ide o ochranu života a ľudskej dôstojnosti, súkromný a rodinný život, manželstvo, rodičovstvo a rodinu, kultúru a jazyk, ako aj o veci s tým súvisiace, a to najmä v oblasti zdravotníctva, výchovy a vzdelávania.